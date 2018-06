Cristi Danileţ anunţă dizolvarea filialei clujene a Asociaţiei Magistraţilor

Cristi Danileţ precizează, într-o postare pe Facebook, că decizia magistraţilor clujeni a fost luată în semn de protest faţă de acţiunile colegilor din Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) de la centru.

„În anul 2003 eram ales de colegii judecători în comitetul director al Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR) filiala Cluj. A fost cea mai activă filială: în doi ani de zile am modificat statutul asociaţiei mamă, am luat personalitate juridică proprie pe filiale, am condus comisia de legislaţie de la nivel central care a cerut independenţa justiţiei şi modificarea legilor conform standardelor internaţionale. Demersurile ulterioare pe susţinerea independenţei procurorilor şi pe etica profesională au fost greu de egalat. Trei membri ai acestei organizaţii au ajuns membri CSM: Alexandrina Rădulescu, subsemnatul şi Andrea Chiş. Acum, în 2018, AMR Cluj tocmai s-a dizolvat. Toţi judecătorii din judeţul Cluj ai acesteia au demisionat pentru a se dezice de acţiunile AMR din ultimul an”, a anunţat de Danileţ pe pagina sa de Facebook