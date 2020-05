Coşmarul unei românce din Italia infectată cu SARS-CoV-2, căreia medicii i-au rătăcit testele de boală: „Lumea întreagă s-a prăbuşit asupra mea“

Mihaela Tudor (46 de ani) trăieşte de 13 ani în Italia, iar în ultima perioadă a lucrat ca îngrijitoare pentru Silvana Salucci, o bătrână în vârstă de 83 de ani care locuia la Setteville. Coşmarul româncei a început pe 1 aprilie, când a aflat de pe site-ul Tiburno TV că italianca a murit într-un spital din Roma din cauza infecţiei cu SARS-CoV-2. O zi mai târziu, au început primele simptome, iar pe 4 aprilie, în urma testului, Mihaela Tudor a aflat că a fost şi ea infectată cu noul coronavirus. Iar de atunci, situaţia ei s-a complicat şi mai mult.

„Lumea întreagă s-a prăbuşit asupra mea - le-a mărturisit românca jurnaliştilor italieni - pentru că între timp şi eu am început să am simptome, tuse uscată, dureri în gât şi dureri musculare”. După ce a primit rezultatele analizelor de la spitalul „Sandro Pertini” din Roma a rămas practic blocată în casă. „De atunci - spune ea - fiica mea şi partenerul meu sunt în carantină, până când ASL m-a contactat chemându-mă să fac testul de verificare, la Centrul Agroalimentar din Setteville.”

I-au rătăcit ultimele teste

Potrivit spuselor sale, primul test de verificare i-a fost făcut pe 20 aprilie, al doilea pe 22 aprilie, în timp ce pe 25 a fost chemată pentru a treia oară împreună cu fiica şi partenerul ei, care a fost supus şi el atunci primei examinări. Nu a primit niciun răspuns, aşa că vineri seară, pe 1 mai, a vorbit la telefon cu medicul desemnat să se ocupe de cazul ei.

.„Medicul mi-a spus că-i pare rău şi aproape că nu avea curajul să recunoască”, dezvăluie Mihaela. „Doamnă, înţeleg supărarea dumneavoastră, dar trebuie să vă întoarceţi la noi, mi-a spus, testele au fost trimise la spitalul San Giovanni şi s-au pierdut, nu ştim ce s-a întâmplat cu ele. Următoarele le vom trimite la Spallanzani şi totul va fi bine.”





Însă românca şi-a pierdut încrederea şi a ajuns pe culmile dipserării. Rămasă şomeră, Mihaela Tudor nu a mai ieşit din casă de o lună. Şi ca şi cum nu ar fi fost suficient, şi partnerul ei şi-a pierdut slujba din cauza faptului că a fost plasat în carantina. Femeia, partenerul ei şi fetiţa sa se află şi acum în carantină, blocaţi în casă. Doar că, între timp, banii lor s-au terminat, însă facturile continuă să se adune.





În disperare de cauză, i-a scris primarului din Giudonia, localitatea în care locuieşte. „Nu mai am încredere. I-am scris şi primarului Michel Barbet un mesaj privat pe pagina sa de Facebook explicându-i problema. A văzut mesajul, dar nu mi-a răspuns. Am fost închisă timp de o lună, acum sunt şomer, în timp ce partenerul meu nu poate merge la muncă pe şantier: Între timp am de plătit chirii şi facturi de plătit, dar şi alte cheltuieli. Fără bani este dificil. Primarul nu-mi răspunde, ASL ne pierde testele, trebuie să tac şi să aştept? Nu mai ştiu ce să fac şi luminiţa de la capătul tunelului nu reuşesc să o văd”, s-a revoltat românca.