Colecţia perlelor virale ale politicienilor români, de la Ion Iliescu până la Viorica Dăncilă

De cele mai multe ori, erorile lor au fost taxate de presa scrisă şi de televiziuni, iar pamfletarii le-au speculat, spre deliciul publicului.

Categoria „clasici în viaţă”

Evenimentele din decembrie 1989 au adus în prim-plan un bărbat îmbrăcat într-un pulover, care avea să-i cucerească pe oameni şi să obţină două victorii zdrobitoare în alegerile prezidenţiale din 1992 şi 2000. Însă fostul preşedinte Ion Iliescu nu s-a remarcat doar pe scena politică, ci şi prin unele declaraţii mai puţin inspirate.

În 1993, la scurt timp după câştigarea primului mandat, Iliescu a insultat un jurnalist care i-a pus o întrebare incomodă, numindu-l „măi, animalule”. Însă nici colegii săi de partid nu au fost scutiţi de observaţiile acide ale fostului lider PSD. După mai bine de 10 ani, Iliescu a recidivat. În 2004, după ce fostul prim-ministru Adrian Năstase a pierdut alegerile prezidenţiale în faţa lui Traian Băsescu, Iliescu a lansat un atac dur la adresa lui Mircea Geoană, numindu-l „prostănac”. Lui Geoană i s-a reproşat atunci că nu ar fi gestionat corect situaţia în timpul campaniei electorale şi a fost considerat principalul vinovat pentru eşec.

Ceva mai devreme, fostul premier Adrian Năstase a ieşit la rândul său la rampă cu o afirmaţie neinspirată. Deranjat de criticile opoziţiei, Năstase a răspuns sfidător: „Cineva voia să vină să-mi numere găinile. I-aş sugera mai bine să-mi numere ouăle”.

Nici „cel mai mare duşman al PSD”, fostul preşedinte Traian Băsescu, nu este străin de astfel de gafe. Pe lângă celebra afirmaţie „iarna nu-i ca vara”, Băsescu a oferit o mostră de grobianism, numind-o pe o jurnalistă „ţigancă împuţită” şi smulgându-i telefonul din mână.

Nici liderii politici de azi nu se lasă mai prejos

Campionii gafelor din ultimii ani şi-au atras multe critici, după ce au maltratat limba română sau au ţinut să iasă în faţă prin declaraţii neinspirate.

Fost premier şi candidat la un mandat de preşedinte, Victor Ponta s-a acoperit de ridicol în 2014, atunci când, după o întâlnire cu Traian Băsescu, la care a participat şi ministrul finanţelor de atunci, Ioana Petrescu a ieşit în faţa jurnaliştilor afirmând că preşedintele a jignit-o pe colega sa. Ca să fie mai convingător, Ponta a dat asigurări că l-a pus la punct pe Băsescu, însă ulterior a regretat această încercare de a poza într-un erou. „Băsescu a fost din nou bădăran, dar l-am pus la punct”, spunea Victor Ponta.

Replica celui atacat n-a întârziat. Traian Băsescu a făcut imediat publice imaginile de la întâlnirea respectivă, în care este evident că-i vorbeşte respectuis Ioanei Petrescu, iar premierul nu are nicio reacţie atunci când I se spune că s-a prezentat total nepregătit la întâlnire.

Un an mai târziu, Victor Ponta pierdea alegerile în faţa lui Klaus Iohannis, după o campanie electorală plină de atacuri la persoană şi de declaraţii care mai de care mai neinspirate.

Actualul primar al Bucureştiului, Gabriela Firea, a încercat să-l discrediteze pe Iohannis, afirmând că acesta nu are copii.

„Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist înseamnă nu doar a fi căsătorit, ci şi a avea copii... Nu eşti un om complet fără să creşti un copil şi consider că, din greşeală, domnul Klaus Iohannis a spus ce gândea atunci când a afirmat că, neinvestind în educaţia copiilor, a investit în imobiliare”, a afirmat Gabriela Firea.

Însă nici preşedintele Iohannis, pe atunci doar candidat la fotoliul din Cotroceni, nu este străin de astfel de afirmaţii neinspirate. Întrebat de un moderator de emisiune despre proprietăţile sale imobiliare, Iohannis a dat un răspuns arogant. „Profesorii, învăţătorii şi educatorii se întreabă eu cu ce am greşit de ce nu am reuşit ca prin muncă cinstită ca domnul Iohannis să am şase case?”, a întrebat reporterul ziarului „Gândul”, iar replica primită a fost una dezarmantă: „Ghinion!”

Campionii Dăncilă şi Daea

Numită în funcţia de premier, după ce alţi doi foşti prim-miniştri, Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose au căzut în dizgraţia conducerii partidului, Viorica Dăncilă s-a întrecut în gafe.

După acel „20-20”, prima femeie premier din istoria României a continuat seria de declaraţii neinspirate, presărate cu absurdităţi. „Orice om îi este frică” şi „Reducem democraţia” au stârnit hohote de râs, însă au existat şi situaţii în care Viorica Dăncilă a gafat în faţa unor delegaţii străine.

Aflată în vizită oficială în Muntenegru, Dăncilă a spus, în cadrul conferinţei comune cu premierul muntenegrean, că îi pare bine să fie la Pristina, confundând capitala statului Kosovo cu cea a ţării în care se afla.

Nici actualul ministru al Agriculturii, Petre Daea, nu s-a lăsat mai prejos. Omul care a propus ca oaia să devină simbolul României a dat un adevărat recital. „Lângă oaie găseşti o frunză, lângă frunză nu poţi să găseşti o oaie”, a spus Daea, încercând să convingă că actualul brand de ţară, frunza, ar trebui schimbat cu oaia. Despre oaie, ministrul a mai spus că este „o statuie vie”.

Ulterior, el a explicat că, în Sibiu: „Oaia a sudat generaţiile, tata cu fiul, bunicul cu nepotul. Mărginimea Sibiului este construită din lâna oii, din brânza oii, din mielul oii”, după care a punctat decisiv: „Astăzi, sigur că oaia are doar dorinţa de a fi înţeleasă de toţi”, a spus Daea.