Clujul înainte de era IT. „Oamenii veneau sâmbăta la firmă pentru că aici era aer condiţionat, net şi Cola“ VIDEO

Cluj-Napoca era, la începutul anilor 2000, un oraş cenuşiu cu bănci şi tomberoane vopsite în culorile drapelului. Atunci, câţiva antreprenori locali se încăpăţânau să creadă în potenţialul unui domeniu aproape necunoscut în România.

„Pe vremea aceea, vecinii mei care ştiau că sunt absolvent de informatică, mă întrebau dacă pot să le repar televizoarele sau telefoanele”, a povestit Dan Mircea Suciu, profesor la Universitatea Babeş-Bolyai, în reportajul Recorder intitulat „IT-ul şi clujenii. Industria care a transformat un oraş”.

Din perseverenţa acestor antreprenori au apărut primele firme de IT din Cluj-Napoca, iar ele au fost scânteia care au generat o adevărată explozie. În prezent, în oraş sunt peste 1.400 de companii IT, care angajează circa 20.000 de oameni. În reportajul Recorder mai mulţi antreprenori din IT povestesc despre începuturile afacerilor lor.





„Am cumpărat ciment şi am acoperit noi gropile”

Unul dintre aceştia este Daniel Metz, fondatorul companiei EBS, care acum este Preşedinte al Boardului Executiv al NTT România.

Mets este de părere că „explozia” IT a Clujului a venit pe fondul mai multor mandate de primar ale lui Gheorghe Funar, timp în care foarte puţine firme străine au investit în oraş. „De aceea, aici, practic a apărut un „Vest Sălbatic” în care s-au dezvoltat foarte multe companii româneşti. Era foarte dificil să convingi pe cineva că poate să vină cu sufletul deschis în România”, spune antreprenorul.

Ceea ce l-a determinat să înceapă o afacere în Cluj-Napoca era faptul că aici exista un zbor Cluj-Frankfurt. „Astfel că le puteam spune clienţilor că pot să ajungă într-o oră, o oră şi jumătate la Cluj”, povesteşte Metz.

Cât despre oraş, povesteşte: „Era ca după bombardament, cu asfaltul găurit. Primăvara, după trecerea iernii, asfaltul era un dezastru. Ştiu că trebuia să-mi vină un client şi-mi era jenă. Avem vreo trei cratere imense chiar în faţa firmei. Am vorbit cu colegii şi am zis: „Cum sărăcie să facem să nu le vadă”. Până la urmă, am cumpărat nişte ciment şi balast şi am acoperit noi găurile, ca să nu fie aşa de mari. Parcă eram din altă lume.”

De ce veneau oamenii sâmbăta la muncă?

Metz a povestit că primii 10 angajaţi i-a recrutat de la instituţii precum Biblioteca Judeţeană, Spital Judeţean, Consiliul Judeţean, acolo fiind câţiva angajaţi cu profil de IT. „În primele luni mă duceam la firmă sâmbăta şi nu înţelegeam de ce tot timpul era plin. Am întrebat: „Ce caută oamenii aici, că nu avem de lucru?” Eram la început şi eram în perioada de training-uri. Cineva, jenat, mi-a spus: „Ştiţi de ce? Aici este aer condiţionat, avem Cola şi Fanta, avem internet...””, povesteşte Metz. „Eram vai de capul nostru”, concluzionează el.

