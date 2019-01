Cine sunt cei doi români care au dat lovitura cu un restaurant în Paris. Localul lor a fost inclus de Vogue printre cele mai bune din capitala Franţei

Cei doi chefi români au fost remarcaţi şi de cotidianul Le Figaro şi de celebra revistă Vogue , care a inclus resturantul lor printre primele cinci cele mai bune din Paris, notează blogul De Corina , care îi prezintă pe Ovidiu Malişevschi şi Bogdan Alexandrescu

Ovidiu Malişevschi a studiat la celebra şcoală Le Cordon Bleu, apoi a făcut un stagiu cu Frederic Simonin şi a lucrat în restaurantul La Dame de Pic, ce aparţine Chef Anne-Sophie Pic, a patra femeie-Chef care a câştigat 3 stele Michelin cu restaurantul Maison Pi, câştigând şi Best Female Chef – The World’s 50 Best Restaurants 2011. În România, Ovidiu a participat, în trecere, la emisiunea „Chefi la Cuţite”.

Bogdan Alexandrescu (a.k.a. Dexter) recunoscut pentru mustăţile ce îi aduc un omagiu lui Dali, pasionat de zona de food style, finalist in primul sezon “Masterchef”, a studiat la l’Ecole Pratique des Hautes Etudes du Goût din Paris.