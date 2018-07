Cifre impresionante: peste 7.000 de oameni lucrează pentru Festivalul Untold, iar 350 de camioane asigură transportul logistic

Potrivit organizatorilor, peste 350 de camioane sunt necesare pentru transportul logistic, iar scena principală are 31 metri înălţime şi peste 80 de metri baza. Scena va avea 3000 mp de decor, iar pentru prima dată, aceasta va avea încorporate elemente 3D prin prezenţa personajelor principale din conceptul creativ al ediţiei 2018.

Perimetrul festivalului este împrejmuit de 8 kilometri de gard. Pentru grafica şi designul tuturor scenelor s-au adunat peste 500 de ore de muncă a peste 20 designeri şi arhitecţi, ce au contribuit la crearea povestii Untold din acest an. Scena principală va avea peste 500 de mp de ecrane led, dublu faţă de anul trecut, pentru un show şi mai imersiv pe timp de noapte. Consumul de energie însumeaza 5,8 MW putere instalată, adică consumul unui oraş de peste 40.000 de locuitori din România.

Cablurile electrice care se vor folosi au greutatea de aproximativ 25 de tone. În plus pentru a minimiza impactul fonic asupra riveranilor pe timpul celor patru zile de festival oragnizatorii au instalat în diferite zone din perimetrul festivalului panouri şi bariere fonice. Organizatorii susţin că toate acestea sunt conform standardelor tehnice internaţionale de utilizare în medii speciale-mobile.

Forţe impresionante mobilizate pentru asigurarea securităţii

Peste 1800 de jandarmi, poliţişti, pompieri şi medici se vor asigura în cele 4 zile şi 4 nopţi de festival că sunt respectate măsurile de siguranţă. În plus, în festival vor exista şi 700 de agenţi de securitate privaţi. În perimetrul festivalului vor fi amplasate şi un spital de campanie SMURD şi 4 puncte de prim ajutor.

În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genţi, spray-uri, cuţite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare şi băuturi, animale, umbrele. În caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor. De asemenea, este interzis accesul publicului cu materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alţi participanţi.

Organizatorii au anunţat că este permis accesul cu: poşetă/borsetă (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm) medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoţite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia şi cu maxim o doză zilnică.

Artişti de top participă la Untold

Peste 130 artişti internaţionali şi români vor urca pe scena Untold. Cap de afiş sunt cei de la Black Eyed Peas, după ce impresarul lor a confirmat că trupa americană va susţine la Cluj singurul concert din acest an în Europa. Celelalte staruri care vor susţine concerte la Untold sunt Armin van Buuren, The Chainsmokers, The Prodigy, Jason Derulo, Kygo, Diplo, Steve Aoki, Dimitri Vegas&Like Mike, Afrojack, Tiesto şi Solomun.