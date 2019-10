Cercetătorii americani susţin că ţigările electronice reprezintă „o criză de sănătate publică“

Potrivit studiului publicat în revista „The New England Journal of Medicine”, citat de Science Daily , cercetătorii au analizat biopsiile pulmonare de la 17 pacienţi, toţi utilizatori ai ţigărilor electronice şi suspectaţi că ar avea leziuni pulmonare asociate cu acest viciu. Cercetătorii nu au găsit nicio dovadă de vătămare tisulară cauzată de acumularea de lipide - substanţe grase, cum ar fi uleiurile minerale - care a fost suspectată ca o posibilă cauză a leziunilor pulmonare asociate cu ţigările electronice.





Leziune chimică directă, similară cu cea cauzată de gaze otrăvitoare şi agenţi toxici

„Cu toate că nu putem elimina din discuţie rolul potenţial al lipidelor, nu am văzut nimic care să sugereze că leziunile ar fi cauzate de acumularea lipidelor în plămâni. În schimb, pare a fi un fel de leziune chimică directă, similară cu cea pe care ar putea-o suferi cineva care este expus la fumuri chimice toxice, la gaze otrăvitoare şi agenţi toxici", spune Brandon Larsen, MD, Ph.D., un patolog chirurgical la Clinica Mayo din Arizona şi expert naţional în patologia pulmonară.

Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) au raportat peste 800 de cazuri de vătămare pulmonară care sunt asociate cu consumul de ţigară electronică („vaping”), în ultimele câteva luni. Douăsprezece decese au fost confirmate în 10 state amercane, iar concluziile investigaţiilor sugerează că produsele care conţin THC - principalul compus psihoactiv din marijuana - sau alte uleiuri de canabis, precum canabidiolul sau CBD, pot juca un rol în aceste afecţiuni.

Asociaţia Americană a Plămânilor: „Ţigările electronice nu sunt sigure şi pot provoca leziuni şi boli ireversibile ale plămânilor”

Unele state au impus o interdicţie temporară pentru vânzarea de ţigări electronice sau lichide aromate utilizate în ele, în timp ce cercetătorii investighează problemele legate de sănătate. Administraţia pentru Alimente şi Medicamente are în vedere interzicerea tuturor lichidelor aromate folosite la ţigările electronice. CDC recomandă ca ţigările electronice să nu fie utilizate de copii, tineri, femei însărcinate sau adulţi care nu utilizează deja produse din tutun. Asociaţia Americană a Plămânilor a avertizat că ţigările electronice nu sunt sigure şi pot provoca leziuni şi boli ireversibile ale plămânilor. Dintre cele 17 biopsii examinate, două au fost de la pacienţii din Clinica Mayo. Celelalte proveneau din spitale din toată ţara, care au fost trimise la Clinica Mayo pentru investigaţii suplimentare. Toţi pacienţii au fumat ţigări electronice, iar 71% au folosit pentru asta uleiuri pe bază de marijuana sau canabis. Toţi au prezentat leziuni pulmonare acute, iar doi dintre pacienţi au murit.

„Aceasta este o criză de sănătate publică”

„Nu am fost surprinşi de ceea ce am găsit, în ceea ce priveşte toxicitatea”, spune dr. Larsen, autorul principal al studiului. „Am văzut o mână de cazuri, cazuri individuale împrăştiate, în ultimii doi ani, în care am observat acelaşi lucru, iar acum vedem o creştere bruscă a cazurilor. Studiul nostru oferă prima analiză detaliată a anomaliilor care pot fi văzute în biopsiile pulmonare pentru a ajuta clinicienii şi patologii să pună un diagnostic într-un context clinic adecvat".





Leziunile pulmonare asociate cu folosirea ţigărilor electronice pot fi dificil de diagnosticat, cu excepţia cazului în care clinicienii şi patologii sunt înarmaţi cu informaţii în prealabil, spune dr. Larsen.

„Aceasta este o criză de sănătate publică şi o mulţime de oameni lucrează frenetic în permanenţă pentru a afla care ar putea fi vinovatul sau vinovaţii - şi ce substanţe chimice pot fi responsabile”, spune dr. Larsen. „Pe baza a ceea ce am văzut în studiul nostru, bănuim că majoritatea cazurilor implică contaminanţi chimici, produse secundare toxice sau alţi agenţi nocivi din lichidele folosite la ţigările electronice”.





Între timp, publicul ar trebui să ţină cont de ceea ce spun organizaţiile medicale de conducere şi agenţiile de sănătate publică despre pericolele ţigărilor electronice. „Toată lumea ar trebui să recunoască faptul că vapingul nu este lipsit de riscuri potenţiale, inclusiv de riscuri periculoase pentru viaţă şi cred că cercetarea noastră susţine asta”, spune el. "Ar fi important pe baza observaţiilor noastre de a explora modalităţi de a regla mai bine industria şi de a educa mai bine publicul, în special tineretul nostru, despre riscurile asociate cu vapingul."

