Cercetătoarea care-l promovează pe Eliade în China: „Aş dori să văd un mai mare respect pentru carte în România“

„Cultura română, în special, are un bun renume în China“, spune Mihaela Gligor, cercetătoare la filiala din Cluj a Academiei Române, recent întoarsă de la Târgul Internaţional de Carte de la Beijing. Aventura ei în îndepărtata Chină a inclus nenumărate întâlniri cu cartea, lansări, diverse evenimente şi prelegeri, inclusiv una despre Mircea Eliade şi folclorul românesc, dar şi o întâlnire aparte, cu un simbol ce continuă să fascineze generaţii: Marele Zid.

Târgul Internaţional de Carte de la Beijing, Beijing International Book Fair 2018, ajuns la a 25-a ediţie, s-a desfăşurat între 22 şi 26 august într-un spaţiu expoziţional uriaş, New China International Exhibition Center. România a participat pentru a patra oară cu stand propriu şi un program de evenimente gândit să promoveze literatura şi cultura română în acest colţ de lume. Mihaela povesteşte că acest târg a fost fondat în 1986, e al doilea târg ca mărime din lume şi constituie una dintre cele mai performante platforme de negociere şi tranzacţionare a drepturilor de autor, a importul şi exportului de publicaţii, precum şi de promovare a produselor editoriale.

La standul României au putut fi consultate materiale de promovare a editurilor şi scriitorilor români, albume şi cărţi publicate de Editura ICR, apariţii editoriale finanţate prin programele derulate de Centrul Naţional al Cărţii.

Priveliştea pe care o avea Mihaela Gligor de la camera de hotel din Beijing FOTO: arhiva personală Mihaela Gligor

Un chinez l-a interpretat pe Enescu la nai de Ziua Limbii Române

„Nu am văzut atâtea cărţi laolaltă în viaţa mea. New China International Exhibition Center a fost cel mai mare spaţiu expoziţional pe care l-am văzut vreodată. A depăşit cu mult tot ce am văzut în India şi am văzut şi acolo multe. Imaginaţi-vă tot centrul Clujului, din Piaţa Mihai Viteazu până în Piaţa Unirii şi până la Biblioteca Centrală Universitară şi Teatrul Naţional. E un spaţiu mare! Târgul de la Beijing era mai mare! Un complex expoziţional imens, dotat cu tot ce trebuie; un adevărat oraş dedicat cărţii, un loc al întâlnirilor interculturale, un ocean de cărţi, scriitori şi editori din toate colţurile pământului; o piaţă de carte extraordinară şi milioane de cititori interesaţi“, povesteşte Mihaela.