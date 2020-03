CEO, despre criza COVID-19: „Mulţi români întorşi în această perioadă vor încerca să-şi construiasca viitorul aici”

Daniel Metz, CEO al NTT DATA România, companie IT cu circa 2.000 de angajaţi, a aocordat un interviu publicaţiei Clujul Cultural , în care explică oportunităţile şi schimbările pe care le aduce prandemia de COVID-19 economiei din România.

„Economia per ansamblu va avea mult de suferit. Felul în care facem business se va schimba. Multe companii care deja si-au suspendat activitatea sau cele care o vor face in perioada urmatoare, nu vor mai regasi fostii clienti acolo unde i-au lasat. Comertul clasic se va muta accelerat in online. Comerciantii vor intelege ca acele chirii enorme platite in centrele comerciale pot fi transformate in sisteme eficiente de desfacere in regim online. Un numar tot mai mare de specialisti vor lucra de acasa. Costurile mari generate de infrastructura unor sedii de birouri generoase se vor converti in castiguri suplimentare ale celor care vor reusi sa flexibilizeze relatiile de munca. Va avea loc o crestere a veniturilor personalului si o optimizare a structurii de costuri de infrastructura pentru angajatori. Conceptul de globalizare va suferi o transformare semnificativa. Aceasta poate fi o sansa pentru noi. Consider ca multi romani intorsi in aceasta perioada din strainatate vor incerca sa-si construiasca viitorul aici, in Romania.

Proximitatea Romaniei fata de concernele Europene care si-au mutat productia in Asia poate fi o sansa pentru noi. Economia post #Covid19 va fi una mult mai pragmatică, agilă, fluidă. Conceptul de freelancing va deveni ceva obisnuit si nu este nimic rau in asta. Consider ca va aparea o noua generatie de antreprenori care vor avea capacitatea de a deveni un liant intre entitatile manufacturiere si piata. Logistica proceselor comerciale poate deveni o oportunitate pentru cei care vor intelege sa satisfaca necesitatile clientilor in timp real. Spre exemplu, la nivelul unor aglomerari urbane, sa intri in posesia unui produs sau serviciu in maximum o ora. Serviciile de notariat, consultanta juridica, consultanta financiara, serviciile publice, partial consulturile medicale etc. trebuie sa paraseasca modelul clasic al interactiunii intr-un sediu costisitor, intr-un interval orar rigid si stramt. Societatile care vor invata din aceasta criza vor crea conditiile cadru necesare virtualizarii proceselor administrative si comerciale.”

Întrebat despre măsurle pe care le-ar lua dacă ar fi la guvernare, Daniel Metz a susţinut pentru Clujul Cultural: Aş avea mare grija de destinul companiilor mici si mijlocii romanesti si de cel al oamenilor cu resurse materiale reduse. As lua masuri legislative pentru reducerea impactului devastator al cascadării in lant a incapacitatii de plata in economie. As cauta o solutie urgenta pentru sistemul de invatamant prin construirea unor alternative pragmatice la sistemul complex al examinarilor specifice sfarsitului de an. Spre exemplu pentru examenul de bacalaureat as defini o curricula restrînsă, bazată pe cunostintele adunate pana acum, care sa permita o examinare in regim online. As asigura cu orice pret mentinerea in viata a fluxurilor logistice si de transport. As crea urgent conditiile cadru necesare atasarii semnaturii digitale la cardul bancar pentru a permite un transfer rapid spre o adminstratie si o economie digitala. Vom avea un numar mare de informaticieni care vor ramane fara proiectele care veneau din afara. Acesti informaticieni ar trebui sa creeze de urgenta interfata digitala dintre adminstratie si cetatean. Printr-o comunicare empatica as crea sentimentul apartenentei la marele grup social al romanilor. Cu totii trebuie sa tragem in aceeasi directie. Mai mult decat oricand.”

Despre Daniel Metz şi NTT DATA România

Daniel Metz este om de afaceri, CEO al NTT DATA România. A fondat în 2002 compania EBS România, furnizoare de soluţii software integrate de gestiune ERP (Enterprise Resource Planning) în Cluj-Napoca. În afară de Cluj, compania mai deţinea încă cinci filiale. Din 2013 EBS Romania este cumpărată de concernul NTT Data (Nippon Telegraph and Telphone). În prezent, NTT DATA Romania deţine un portofoliu de clienţi interni şi externi ce număra peste 300 de companii din România , Germania, Austria şi Occident şi circa 2000 de angajaţi şi colaboratori externi.