Centru de sprijin pentru bolnavii de cancer înfiinţat de Ziua Naţională: „Trebuie să iubim şi cu fapte ţara, nu doar cu vorbe”

Ideea de a înfiinţa Centrul Emaus le-a venit voluntarilor de la Asociaţia „Preot Iosif Trifa” în condiţiile în care mulţi pacienţi care vin din toată ţara la tratament la Institutul de Oncologie din Cluj-Napoca nu-şi pot permite să plătească un loc de cazare. „Vara, în zona spitalului, poţi vedea sute de maşini la care oamenii au lăsat scaunele în jos şi peste care au pus saltele, pentru că sunt nevoiţi să doarmă aşa, din cauza costurilor ridicate de cazare”, spune Emilian Teoc, asistent social în cadrul asociaţiei.

Există câteva iniţiative private în acest sens, dar nu există un serviciu public de găzduire, completează Mihai Coste, asistent social de profesie. El crede că în Cluj-Napoca ar fi nevoie de circa 200 de locuri de cazare gratuită pentru toate persoanele care vin la tratament din toată ţara şi nu-şi permit să plătească un loc de cazare, fie îşi permit, dar acest lucru îi va destabiliza grav din punct de vedere financiar.



Renunţă la tratament fiindcă nu-şi permit cazarea



Centrul Emaus împlineşte, în 1 decembrie 2021, un an de existenţă, timp în care a oferit, gratuit, circa 3.000 de zile de cazare în 17 garsoniere şi apartamente din Cluj-Napoca. Cei mai mulţi dintre cei 123 de beneficiari ai serviciilor Emaus sunt pacienţi care au urmat tratament de radioterapie sau chimioterapie la Institutul de Oncologie sau la două clinici private specializate din oraş. Circa 40% dintre aceştia vin cu însoţitori.

„Am întâlnit foarte multe cazuri, din păcate, în care am fost contactaţi de medici care ne rugau să ajutăm pacienţi care au spus că nu vor veni la tratament pentru că nu-şi permit să se cazeze în Cluj”, spune asistentul social Emilian Teoc.

Unul dintre pacienţii care l-au impresionat mult a fost o fetiţă de 15 ani, de etnie maghiară: „Era cu mama ei, tatăl le-a părăsit când a fost mică, iar fetiţa fusese diagnosticată cu cancer. Am cazat-o cred că o lună jumătate, până şi-a terminat tratamentul. Mi-au spus că le-au transmis medicilor că pur şi simplu nu pot veni la tratament”, povesteşte asistentul.



Mihai Coste este vicepreşedintele Asociaţiei care a înfiinţat Centrul Emaus. FOTO: Arhivă personală Mihai Coste este vicepreşedintele Asociaţiei care a înfiinţat Centrul Emaus. FOTO: Arhivă personală



Un dar de Ziua Naţională

„Am întâlnit în tot acest an, oameni cu situaţii absolut speciale. Am fost sunaţi, de exemplu, de un medic de la o clinică privată din oraş, şi am fost rugaţi să oferim cazare unui pacient, care pur şi simplu, le-a spus că nu va venit la tratament pentru că nu are unde să se cazeze. Mi se pare incredibil că este posibil într-o ţară să moară oameni pentru că nu au unde să stea pentru a urma acel tratament”, povesteşte Coste. De asemenea, el îşi duce aminte de o familie din Galaţi, care era pe punctul de a pleca acasă şi de a renunţa la tratament pentru că îşi cheltuiseră toţi banii.

Mihai Coste, vicrepeşedintele asociaţiei care a pus bazele Emaus, explică de ce a fost aleasă ziua de 1 decembrie ca moment de înfiinţare a centrului: „Ne-am gândit că trebuie să iubim şi practic ţara, nu doar cu vorbe, ci şi cu fapte. Odată cu Ziua Naţională oferim un dar acestei ţări. Nu doar la Cuj-Napoca, ci visăm să avem un proiect naţional”. Coste susţine că au început demersurile pentru înfiinţarea a încă două locaţii Emaus în alte două centre medicale ale ţării.



Cum se ajunge la Centrul Emaus





Cei care au nevoie de serviciile Centrului trebuie doar să intre pe siteul centrulemaus.ro şi să sune la numărul indicat. Un asistent social îi ia pe bolnavi şi pe aparţinătorii acestora şi îi duce la locuinţe cu o maşină pusă la dispoziţie de Asociaţie. Aproximativ 15.000 km au fost parcurşi în interesul beneficiarilor şi au fost asigurate peste 100 de meniuri (hrană caldă) şi alte alimente oferite gratuit beneficiarilor. Centrul funcţionează graţie donaţiilor unor persoane fizice şi ale unor firme, şi cu ajutorul a circa 30 de voluntari, care fac parte din echipa de coordonare şi de igienizare a locuinţelor în vederea pregătirii pentru noii oaspeţi.

Circa 13.000 lei s-au cheltuit (în medie) lunar, spre finalul anului 2021, pentru închirierea şi întreţinerea locuinţelor; În total, până acum, cheltuielile Centrului s-au ridicat la 135.000 de lei.

