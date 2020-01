Cel mai vechi institut de istorie din România împlineşte 100 de ani: „Istoricii sunt şi trebuie  să fie oameni ai cetăţii”

O altă activitate între cele ce se vor organiza pe parcursul anului 2020 pentru a marca o sută de ani de funcţionare neîntreruptă, una se va derula în data de 30 ianuarie 2020, la ora 12. Intenţionăm ca la această dată şi la ora menţionată, în o sută de locaţii din ţară (licee, universităţi, muzee, institute de cercetare, arhive, asociaţii profesionale, ONG-uri) să se prezinte în 12 minute un material sintetic despre istoria institutului, astfel încât să se creeze timp de 12 minute un val de energie pozitivă în întreaga ţară. Credem că un asemenea proiect ar spori vizibilitatea naţională a Institutului de Istorie „George Bariţiu” şi ar crea o puternică emoţie colectivă.

În anul 2020 Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române va aniversa 100 de ani de existenţă. Întemeiat la 2 februarie 1920 sub titulatura Institutul de Istorie Naţională şi plasat sub egida Universităţii din Cluj, este cunoscut drept cel mai vechi institut din România dedicat cercetării istoriei şi disciplinelor sale conexe. Institutul s-a afirmat de-a lungul deceniilor prin misiunea sa, devenind o instituţie de excelenţă în cercetarea istorică, în prezent desfăşurându-şi activitatea sub egida Academiei Române.

„Afirmat încă din primii ani ai existenţei sale în câmpul cercetării istorice graţie unor personalităţi cu o formaţie ştiinţifică solidă şi de anvergură internaţională, Institutul de Istorie „George Bariţiu” a urmărit consecvent de-a lungul timpului obiectivele majore ale istoriografiei româneşti, dintre care cel mai important a fost necesitatea publicării documentelor istorice sub formă de corpusuri de izvoare pe diferite teme şi epoci istorice”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Început încă din perioada interbelică, acest proiect naţional continuă şi în prezent la Institutul de Istorie „George Bariţiu” şi reprezintă producţia ştiinţifică de cea mai mare importanţă ce reflectă şi consacră rolul Institutului în realizarea de cercetări fundamentale şi punerea în circuitul istoriografic a documentelor istorice, esenţiale pentru reconstituirea trecutului. Şi astăzi Institutul a rămas consecvent acestui vast şantier ştiinţific, fiind unul dintre extrem de puţinele institute de profil care asigură continuitatea unor colecţii de documente istorice de interes naţional. În plus, de-a lungul timpului, membrii Institutului au realizat lucrări de referinţă, monografii, sinteze şi tratate de istorie care şi-au validat viabilitatea ştiinţifică până astăzi.



Expoziţie şi mini-enciclopedie





Prin iniţiativele lansate, Institutul de Istorie „George Bariţiu” îşi propune să se promoveze nu doar la nivelul comunităţii academice ci şi la cel al publicului larg, care este puţin familiarizat cu specificul muncii istoricilor (cu „laboratorul sau atelierul istoricului”), publicul larg luând contact întotdeauna doar cu produsul finit (cărţi, etc.). Prin intermediul expoziţiei cu tema 100 de ani de cercetare la Institutul de istorie: oameni, fapte, evenimente memorabile care va fi montată pe Bulevardul Eroilor la sfîrşitul lunii ianuarie se doreşte împărtăşirea către publicul mai larg a specificului şi importanţei meseriei de istoric, a anvergurii interne şi internaţionale pe care a avut-o de-a lungul timpului Institutul de Istorie „George Bariţiu” şi care a fost permanent în dialog şi racordat cu istoricii din ţară, din Europa şi din lume.

„Dorim de asemenea depăşirea percepţiei de „turn de filedeş” cu care este receptată imaginea cercetătorilor din domeniul ştiinţelor istorice şi socio-umane în general, realizarea unui dialog cu publicul larg pentru a promova istoria ca domeniu de cercetare, ca disciplină academică, rolul, utilitatea şi importanţa ei în contextul societăţii contemporane. În acest sens, expoziţia amintită, alături de o expoziţie de carte, vor constitui unul din punctele centrale ale manifestărilor şi care vor contribui la realizarea scopurilor mai sus amintite”, arată reprezentanţii Institutului.

Realizarea unei mini-enciclopedii „Institutul ieri şi azi” care-i va cuprinde pe toţi membrii Institutului din cei 100 de ani de existenţă îi va plasa pe istoricii clujeni care au fost membri ai prestigioasei instituţii, definitiv în conştiinţa publică.





Mediul de afaceri, implicat în sărbătorirea Centenarului

Un aport important la sărbătorirea Centenarului îl are şi mediul de afaceri.

„Darian DRS, companie independentă de consultanţă cu o experienţă de 3 decenii în peisajul economic românesc, considera o datorie de onorare să susţină Institutul de Istorie al Academiei George Bariţiu care aniversează în această primăvară 100 de ani de existenţă. Valorile noastre sunt legate indisolubil de valorile academice susţinute de prestigioşii cercetători Institutului, care prin munca lor scot la lumina elemente inedite, aspecte noi ale istoriei Transilvaniei şi României. Consider că această abordare vine în sprijinul educării tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de istoria naţională şi valorile sale perene”, declara Adrian Crivii CEO Darian DRS, Partener de Onoare în cadrul Centenarului Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Romane.

„În contextul în care Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române se pregăteşte de un mare eveniment aniversar, reafirm o mai veche convingere a mea potrivit căreia sinergia dintre lumea Academică şi cea de Business reprezintă o provocare şi o necesitate în acelaşi timp. Trăim într-o epocă a conexiunilor în care informaţia circulă cu viteza gândului, prin urmare nevoia de oameni foarte bine pregătiţi, cu viziune şi spirit antreprenorial, reprezintă un imperativ fundamental.

Din punctul meu de vedere o strânsă colaborare dintre lumea academică şi cea de business are rolul de a aduce o plus valoare cercetării, proiectată să se realizeze sub semnul excelenţei şi al performanţei deopotrivă” afirma dr. Daniel Metz, CEO NTT DATA România, Partener Principal în cadrul acestui proiect.





„Istoricii sunt şi trebuie să fie oameni ai cetăţii”



„Istoricii sunt şi trebuie să fie oameni ai cetăţii, cu toate că în cele mai multe cazuri, ei nu ocupă funcţii publice sau de decizie, însă expertiza lor, modul cum văd realităţile contemporane prin prisma cunoaşterii experienţei trecutului, sunt sau pot fi fără îndoială de interes şi utilitate pentru întreaga comunitate. Nu în ultimul rând, ieşirea în mijlocul tinerilor (elevi de liceu, etc.) împărtăşirea specificului muncii de cercetător în istorie are ca scop revalorizarea rolului şi importanţei istoriei în societatea în care trăim. Institutul de Istorie Naţională/Institutul de Istorie „George Bariţiu” a cunoscut succesive metamorfozări şi apartenenţe instituţionale (la Universitate şi la Academia Română)”, sunţin reprezentanţii instituţiei.

O altă activitate între cele ce se vor organiza pe parcursul anului 2020 pentru a marca o sută de ani de funcţionare neîntreruptă, una se va derula în data de 30 ianuarie 2020, la ora 12.

„Intenţionăm ca la această dată şi la ora menţionată, în o sută de locaţii din ţară (licee, universităţi, muzee, institute de cercetare, arhive, asociaţii profesionale, ONG-uri) să se prezinte în 12 minute un material sintetic despre istoria institutului, astfel încât să se creeze timp de 12 minute un val de energie pozitivă în întreaga ţară. Credem că un asemenea proiect ar spori vizibilitatea naţională a Institutului de Istorie „George Bariţiu” şi ar crea o puternică emoţie colectivă”, mai arată oficialii Institutului.

„Sunt extrem de puţine Institute în România care se pot mândri cu o venerabilă vârstă centenară (din domendiul istoriei cu siguranţă, unicul); este un moment unic în viaţa academică din Cluj care merită şi trebuie celebrat ca atare”, concluzionează reprezentanţii Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Romane.