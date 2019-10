Cei mai buni 10 DJ ai lumii au mixat pe scenele festivalului Untold. Celebra revistă DJ Mag a prezentat topul pe 2019

Dimitri Vegas & Like Mike au fost printre vedetele de la Untold

Primii 10 DJ din topul mondial au fost prezenţi în cei 5 ani, pe scena principală a festivalului Untold, cel mai important eveniment de acest gen din sud-estul Europei.

Dimitri Vegas&Like Mike, nr 1 în TOP 100 DJ MAG, au fost prezenţi la fiecare ediţie UNTOLD. Cei doi fraţi se află în topul preferinţelor fanilor festivalului UNTOLD şi sunt aşteptaţi în fiecare an, şi recunoscuţi pentru tradiţionalul crowd control pe care îl fac cu zecile de mii de fani din stadionul Cluj Arena.

Şi Martin Garrix, care a deţinut timp de 3 ani la rând titlul de cel mai bun dj din lume, a urcat pe scena principală UNTOLD. În fiecare an, în care a fost prezent, artistul a orchestrat ceremonia de închidere a festivalului. Artistul a declarat în nenumărate rânduri că UNTOLD este unul dintre festivalurile lui preferate din întreaga lume. Martin Garrix a mai anunţat azi noapte, la Amsterdam, că va fi artistul care va compune imnul official al EURO 2020. Acesta va fi prezent, în 30 noiembrie la Bucureşti, la tragerea la sorţi pentru turneul final.

David Guetta a fost prezent la prima şi la a cincea ediţie a festivalului UNTOLD şi de fiecare dată şi-a surprins fanii cu show-uri impresionante.

Armin van Buuren ocupă locul 4 in TOP 100 DJ MAG, dar locul 1 în sufletele fanilor festivalului UNTOLD. Transmisiunea live a show-ului lui Armin van Buuren, de la ediţia aniversară a festivalului UNTOLD din acest an, este pe primul loc în topul Billboard al celor mai urmărite video-uri live pe reţeaua de socializare Facebook. Topul este o recapitulare a celor mai vizionate stream-uri din luna august a acestui an şi urmăreşte show-urile transmise de artişti pe Facebook Live, măsurând cel mai mare reach şi cele mai multe reacţii la video-urile postate de aceştia.