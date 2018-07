Ce au spus la Poliţie fermierii care au realizat mesajele anti-PSD pe câmp: „Nu e un mesaj trivial adresat PSD, ci unul de protest”

„Vinovaţi” de aceste lucrări sunt fermierii Sorin Bobiş, clujeanul care a iniţiat în ianuarie 2018 „Marşul speranţei” – în cadrul căruia mai multe persoane au parcurs 450 de kilometri pe jos de la Cluj la Bucureşti pentru a protesta faţă de Legile Justiţiei, şi Alexandre Lacaille, un francez care s-a apucat de agricultură în comuna Cămăraşu. Sorin Bobiş a explicat pentru „Adevărul” povestea celor două „mesaje extraterestre”, aşa cum le numeşte.

Chemaţi la Poliţie

Primul mesaj „M... PSD”, ale cărui litere au 60 de metri înălţime şi 3 metri lăţime, a fost realizat joi, însă Alexandre Lacaille a avut această idee încă din primăvară. Pe lângă faptul că fotografiile postate de Bobiş pe Facebook au devenit virale, iar ştirea a fost rostologită în toată presa din România, „opera” a atras şi atenţia Poliţiei. O echipă de la Poliţia Apahida a fost trimisă, vineri, să-i convingă pe cei doi clujeni, Sorin Bobiş şi Alexandre Lacaille, să modifice textul. Proprietarul terenului Alexandre Lacaille a explicat pentru „Adevărul”: „Nu au vrut să ştergem de tot, doar primul cuvânt nu le-a plăcut, ne-au cerut să modificăm acolo ceva. Mi-au spus că au primit ordin de Bucureşti în acest sens”. Pentru că au refuzat să facă acest lucru, celor doi li s-a cerut să dea declaraţii, duminică, la postul regional de Poliţie Apahida. „Acţiunile poliţiştilor au avut un scop preventiv, întrucât fapta ar putea fi încadrată în categoria contravenţiilor prevăzute de Legea 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”, se arată într-un răspuns către „Adevărul” al Poliţiei Cluj.

Acesta este mesajul cel mai vizibil realizat de cei doi fermieri. Practic, cei care trec pe DN 16 între Cluj-Napoca şi Reghin nu au cum să nu-l vadă. FOTO: Sorin Bobiş Acesta este mesajul cel mai vizibil realizat de cei doi fermieri. Practic, cei care trec pe DN 16 între Cluj-Napoca şi Reghin nu au cum să nu-l vadă. FOTO: Sorin Bobiş

Primul mesaj a fost doar un test. Inspiraţi de maşina cu numere Anti-PSD

Cei doi clujeni nu s-au lăsat intimidaţi şi au „recidivat”, au făcut pe celălalt versant al dealului un nou mesaj la fel de mare: „VĂ VEDEM”.

„De fapt, primul mesaj a fost doar un test, are o orientare care nu-i permite să fie văzut doar din avion. Dacă eşti cu maşina îl vezi numai dacă te apuci să-l cauţi. Cel de-al doilea, însă este orientat astfel încât să fie văzut de pe DN 16, drumul care leagă Cluj-Napoca de Reghin. Practic nu poţi să treci pe acolo şi să nu-l vezi”, explică Bobiş. Acesta mai susţine că iniţial au vrut să scrie alt mesaj, dar au fost inspiraţi maşina din diaspora cu numere „M... PSD”. Cel de-al doilea mesaj a fost inspirat de protestele tăcute „Vă vedem”, care s-au organizat regulat în faţa sediului PSD din Sibiu.

Duminică, la Poliţia Apahida, Sorin şi Alexandre au vorbit cu un comandat de poliţie despre cele două mesaje: „A fost pur şi simplu o discuţie. Ne-au cerut să dăm declaraţie, dar am refuzat, noi consultându-ne înainte cu jurişti, şi nu au insistat. Nu aveam de ce să dăm declaraţii.” Bobiş a precizat că „toate acţiunile noastre au ceva în comun: sunt non-violente, ne bazăm pe originalitate şi încercăm să ne încadrăm în spaţiul legal”.





Ce le-a spus poliţiştilor: „Nu e un mesaj trivial adresat PSD, e un mesaj de protest”

Legat de caracterul „pornografic” al primului mesaj, aşa cum li s-a reproşat de către poliţişti, Bobiş spune ce le-a explicat poliţiştilor: „Cuvântul poate să aibă şi alte conotaţii, dar noi am preluat expresia ca mesaj de protest. Nu e un mesaj trivial adresat PSD, e un mesaj de protest care se aliniază cu alte mesaje de protest . Situaţia este la fel ca în cazul VĂ VEDEM”. El a mai precizat că textele au fost „scrise” cu tractoarele pe terenuri după ce s-a făcut recolta: „Au fost tot felul de comentarii care spuneau că ne batem joc de recoltă sau chestii de genul acesta. Trebuie să precizez că desenele au fost făcute pe mirişte, adică pe terenul de pe care am recoltat cu câteva zile înainte şi vor rămâne vizibile încă 2-3 săptămâni când încep arăturile de toamnă”.

Tractoare cu GPS

Bobiş a mai explicat că mesajele au fost trasate cu ajutorul sistemului GPS de pe tractoare. „Nu s-a trasat nimic fizic pe teren. Am putut să realizăm mesajele datorită sistemului GPS al tractoarelor, care pot fi setate să-ţi indice direcţia pe care trebuie s-o iei. Am arat zona astfel încât să formăm literele. Toată operaţiunea a durat circa 3 ore”, a explicat Bobiş.

