Ce spune primarul comunei unde sătenii acuză că vietnamezii au mâncat un câine. „Aici oamenii sunt toleranţi, nu e un nou caz Ditrău“

La ferma de pui din Gilău lucrează 30 de vietnamezi, unii dintre ei sosiţi aici în urmă cu mai bine de un an şi jumătate. Asiaticii s-au adaptat în România, iar până de curând nu au existat niciun fel de probleme între ei şi localnici. Zilele trecute, însă, au apărut primele tensiuni. Asta după ce paznicul castelului Banfy din Gilău, care locuieşte peste drum de căminul unde sunt cazaţi vietnamezii nu şi-a mai găsit câinele în curte, deşi îl ţinea legat în lanţ. Bărbatul spune acum că vietnamezii i-au furat animalul şi l-au omorât pentru a-l găti.

„Au atacat câinele, nu ştiu, i-au dat cu spray, sau l-au lovit în cap... că era foarte rău. Şi după am văzut că era dezlegat din legătoare şi pata de sânge acolo, am mers pe urme. În câteva locuri l-a lăsat jos că era greu, a fost foarte gras câinele. Şi am mers direct până la o hală, acolo unde stau vietnamezii ăştia”, susţine paznicul.

„Ei stau la ei şi nu interacţionează cu românii“

Primarul comunei, Dumitru Sfârlea, se fereşte să facă acuzaţii gratuite. Grav, îşi cântăreşte bine cuvintele şi dă asigurări că în Gilău nu se poate vorbi de un nou caz Ditrău. „Am auzit şi eu că i-ar fi luat câinele, dar nu e nimic oficial, nu pot fi acuzaţi nişte oameni doar aşa. Nu am primit nicio sesizare, iar din câte ştiu poliţiştii se ocupă de acest caz”, a declarat edilul pentru „Adevărul”.

Sfârlea mai spune că vietnamezii au sosit în sat de aproape doi ani şi că nu obişnuiesc să interacţioneze cu localnicii. „Vietnamezii stau acolo la ei, la fermă şi ies rar prin centru, doar când îşi fac cumpărăturile. Nu există niciun fel de tenisiuni între ei şi oamenii de aici, nimeni nu are nimic cu ei. Sunt bineveniţi aici atâta timp cât îşi fac treaba, mai ales că românii noştri... ştiţi cum e, românii nu mai vor să facă anumite treburi şi preferă să muncească afară”, a mai spus primarul.

Reprezentanţii Poliţiei Cluj au confirmat că se fac cercetări în acest caz pentru furt şi uciderea animalelor cu intenţie fără drept. „Poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că persoane necunoscute au sustras şi probabil ucis un câine de rasă comună care se afla în curtea Castelului Rakoczi Banffy din comuna Gilău. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au demarat cercetările pentru stabilirea exactă a stării de fapt, identificarea autorilor şi luarea măsurilor legale. În cauză a fost înregistrat un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de furt şi uciderea animalelor cu intenţie fără drept”, au informat reprezentanţii Poliţiei Cluj. Dosarul de urmărire penală s-a deschis in rem, referitor la fapte, şi nu la persoane. Anchetatorii nu au, deocamdată, vreun suspect în acest caz şi aşteaptă ca medicii veterinari să spună de la ce animal provine carnea găsită în frigiderul vietnamezilor.

