Ce s-a întâmplat cu fetiţa care urcat pe scenă alături de Jessie J, la Electric Castle 2018. „Asta îţi va schimba viaţa“ VIDEO

„Ce vrei să te faci când creşti mare?” „Superstar”. Acesta este doar un fragment din dialogul pe care Adalia l-a avut cu Jessie J, pe scena Electric Castle, în 2018. De atunci, tânăra artistă din Cluj, acum în vârstă de 13 ani, a muncit pentru visul ei şi continuă să îşi paveze drumul către cariera de superstar.

Adalia reuşeşte să se împartă între şcoală şi pasiunea ei pentru muzică, astfel că miercuri, 15 decembrie, lansează albumul Adalia - Christmas Medley, care va putea fi ascultat pe canalul de YouTube al artistei.

Deşi este încă un copil, Adalia a învăţat o serie de lecţii importante în drumul ei spre succes, ghidată fiind de mama sa. Chiar dacă relaţiile cu unii dintre colegii ei au fost confuze după momentul în care a cântat împreună cu Jessie J, aceasta nu s-a descurajat şi a învăţat din fiecare experienţă câte ceva. Despre toate aceste lucruri, dar şi despre alte noutăţi din viaţa ei de artistă, Adalia a vorbit într-un mesaj video transmis fanilor ei, moment care poate fi urmărit aici

Momentul-vedetă

La 10 ani, Adalia a avut parte de o experienţă inedită: a cântat pe scenă, în faţa a peste 40.000 de spectatori, alături de cântăreaţa ei preferată. Atunci, Adalia a dovedit că locul ei este pe scenă, reuşind să cânte piesa „Masterpiece” alături de Jessie J, fără să arate o secundă emoţiile pe care le avea. A cântat, a dansat şi a vorbit cu Jessie J, iar momentul pe care Adalia a reuşit să-l creeze a strâns peste 39.000.000 de vizualizări pe YouTube.





„Asta îţi va schimba viaţa”, i-a spus atunci pe scenă Jessie J fetiţei din Cluj-Napoca şi se pare că a avut dreptate. La finalul duetului cu Jessie J, artista i-a spus: „Asta a fost una dintre cele mai bune zile din viaţa mea, datorită ţie”

„Probabil este greu de crezut, dar nu îmi mai amintesc nimic din momentul în care am pus piciorul pe scenă şi până s-a terminat show-ul. Mă uit la videoclip şi nu îmi vine să cred că eu sunt acea persoană. Nu mă aşteptam să rezonez atât de bine cu Jessie J, pe scenă. A fost totul atât de natural. Acela a fost momentul în care am conştientizat că e bine ce fac, chiar dacă muzica era pentru mine, atunci, doar un hobby”, a povestit Adalia, artistă a casei de discuri Roton.

Momentul muzical al Adaliei alături de Jessie J poate fi urmărit mai jos:

„Mi-am pierdut o mare parte dintre prieteni. Nu înţelegeam cu ce am greşit”

Deşi performanţa Adaliei la Electric Castle a fost apreciată de milioane de oameni din întreaga lume, nu toţi cei din jur au susţinut-o, iar odată întoarsă la şcoală, Adalia s-a confruntat cu bullyingul venit din partea unor colegi. Nici acum nu înţelege pe deplin ce s-a întâmplat în acel moment, însă a învăţat să meargă mai departe şi să privească spre obiectivele pe care le are, indiferent de lucrurile care se întâmplă în jurul ei.

„A fost greu, chiar foarte dificil. Mi-am pierdut o mare parte dintre prieteni. Nici până astăzi nu am înţeles exact de ce. Adulţii mi-au explicat, dar nu înţelegeam cu ce am greşit. Eu doar am cântat şi am făcut ce am ştiut mai bine. În timp, am trecut cu toţii peste acel moment. Cred că ne-am maturizat un pic şi vedem altfel lucrurile”, a spus Adalia.

Dincolo de acest episod legat de bullying, viaţa Adaliei, după concertul cu Jessie J, a devenit un carusel. Artista este recunoscatoare pentru tot ce i se întâmplă pe plan muzical şi simte că este pe drumul cel bun: „După fiecare perioadă mai încărcată, aleg să pun lucrurile pe modul pauză şi să mă bucur de copilărie. Apoi, revin în forţă şi cu multă energie!”

Următoarele apariţii ale Adaliei au fost privite cu mai multă deschidere de către prietenii şi colegii ei. Când a participat la emisiunea „Românii au Talent“, în 2019, Adalia s-a bucurat de susţinere: „Cred că până la Românii au Talent am depăşit evenimentul Jessie J şi eram, din nou, toţi prieteni buni. Iar prietenii chiar m-au susţinut şi mă susţin în continuare”

De la Winnie the Pooh, la unul dintre cele mai mari festivaluri din România

Adalia este un copil care cântă de la o vârstă foarte fragedă. Primul contact cu muzica l-a avut prin intermediul desenului Winnie the Pooh. Era fascinată de acel ursuleţ care iubea mierea atât de mult. Winnie a fost cel care i-a făcut cunoştinţă cu muzica, iar piesa „Poveştile Prieteniei” a fost cântată de Adalia, timp de un an, tuturor cunoscuţilor ei.

De acolo şi până la Jessie J au fost ore şi ore de cântat, de învăţat melodii şi de crescut cu muzică pe fundal, însă totul are sens pentru Adalia. Toate aceste lucruri fac parte din drumul ei spre a-şi îndeplini visul, acela de a deveni superstar.

Singurul moment în care a simţi că lucrurile parcă nu mai au sens, spune artista, a fost atunci când a început pandemia: „Nu am mai putut participa la concursuri, la spectacole, nu am mai urcat pe scenă şi nu am mai simţit publicul şi emoţia. Nu am mai putut să mă conectez cu fanii, toată lumea era stresată, nu ştia în ce parte să se ducă. A fost destul de ciudat pentru mine, dar cred că lucrurile încep să intre cât de cât în normal şi tare mult m-aş bucura să trecem cât mai, cu bine, de această perioadă”

Însă aşa cum a fost învăţată, Adalia ştie să privească mereu şi spre partea bună a lucrurilor, iar o parte bună a reuşit să găsească chiar şi în perioada pandemiei: „Am avut mai mult timp să mă descopăr, să repet şi să încerc lucruri noi în domeniul muzical. Am ascultat mai multă muzică şi am început să compun”

Creaţia. „Mama spune că trebuie să mai cresc”

Adalia este acum un artist în adevăratul sens al cuvântului. Cântă la voce, la pian, la chitară, iar acum a intrat şi pe tărâmul compozitorilor. Aceasta a povestit că are peste o sută de piese scrise, însă este încă în punctul în care simte că le lipseşte ceva: „Este acel ceva pe care încă nu l-am atins şi de aceea nu scot, deocamdată, acele piese de la naftalină. Mama spune că trebuie să mai cresc, să mai trăiesc un pic viaţa, să sufăr din dragoste, deoarece până nu simţi aceste lucruri, nu poţi să îţi pui sufletul într-o piesă. Până atunci, învăţ“





Chiar zilele trecute, un fan din America i-a trimis un documentar de unde poate învăţa mai multă teorie despre cum să scrie un cântec, despre structura lui. „A fost un gest foarte frumos. Vreau ca melodiile mele să transmită emoţie, culoare şi să le dea putere adolescenţilor. Trăim într-o lume atât de falsă, încât e foarte greu să îţi mai faci prieteni, să te înţeleagă cineva şi, atunci, mi-aş dori mult să scriu despre asta, astfel încât adolescenţii să ştie că nu sunt singuri”, concluzionează clujeanca.

