Ce au nevoie să audă adolescenţii care dau BAC-ul de la apropiaţi: „Reproşurile că n-au învăţat destul sunt deja inutile“

Terapeutul Cristina Varo, care anul trecut a iniţiat un program special de pregătire mentală şi emoţională pentru BAC, a întocmit o listă câteva sfaturi utile pentru tinerii ce susţin zilele acestea examenul de Bacalaureat.

Cu ce gânduri ar fi bine să meargă la examen/examene?

Ar fi extraordinar dacă ar merge cu o stare de încredere şi linişte interioară întrucât e o perioadă în care emoţional şi mental tinerii sunt încercaţi. Pentru a ajunge la încredere, evident, ar trebui să fie stăpâni pe materie, siguri de pregătirea lor. De aici, decurge şi liniştea. Vă împărtăşesc un mesaj al unei tinere cu care am lucrat în trecut, un mesaj pe care l-am găsit plin de forţă şi încredere: „Nu ştiu tot sau perfect, dar ştiu!”. Şi avea mare greutate acel „ŞTIU“ pe care îl zicea.

Ce i-ar ajuta să audă în aceste zile emoţionante şi tensionate?

Încurajări, glume chiar, experienţe de viaţă ale altora în faţa examenelor, strategii cu care alţii au făcut faţă emoţiilor şi/sau situaţiilor stresante. Şi peste toate, să se simtă valoroşi prin ceea ce sunt, că au ceva de oferit în lume. Asta presupune ca ei să fie valorizaţi de către cei din jur, în special, de oamenii de referinţă din sistemul lor relaţional.

Cum ar putea familia/prietenii/profesorii/cunoştinţele să-i sprijine?

Consider că familia, prietenii, profesorii şi chiar cunoştinţele pot fi o sursă de energie, dar, din păcate, şi de stres. Pentru a-i sprijini pe tineri e important să evite în această perioadă discuţiile legate de lipsa lor de pregătire, reproşurile că n-au învăţat destul, că au pierdut timpul cu prietenii, filme, gadgeturi etc. Aceste discuţii sunt deja inutile. În plus, părinţii şi profesorii aveau datoria ca până în acest moment să creeze un spaţiu de control şi de siguranţă pentru ca tinerii să înveţe. Aşadar, e bine să îi încurajeze, să creeze un climat în care să le ofere încredere, eventual, dacă sunt întrebaţi, chiar să împărtăşească despre propriile lor emoţii în faţa examenelor pe care le-au trecut. E important ca tinerii să ştie că emoţiile sunt fireşti, şi că o dată normalizate acestea pot fi acceptate şi gestionate mai uşor. Astfel, o sursă de stres poate fi deja uşor aplanată, pentru că ei nu mai trebuie să se lupte să controleze ceva care e foarte firesc să se întâmple. Mai bine să îşi accepte emoţiile şi să înveţe să convieţuiască cu ele în examene.

Indiferent de nota/notele obţinute, ce ar fi bine să ştie tinerii legat de ei şi de examene/BAC?

Că notele contează, într-adevăr, dar ca notă de admitere la facultate. În acelaşi timp, peste ani, nimeni nu-i va întreba de notele obţinute. Ele îşi vor pierde relevanţa, pentru că va conta atitudinea lor şi capacitatea de a fi serioşi, de a munci, de a fi de încredere în faţa altora şi în faţa muncii. Le doresc succes şi o atitudine demnă în faţa acestui examen. Să îl ia ca pe o altă lecţie de viaţă din care pot învăţa multe atâta timp cât vor fi dispuşi să înţeleagă.

