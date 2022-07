Ce model era drona militară americană care s-a prăbuşit lângă baza militară de la Câmpia Turzii VIDEO

Potrivit unor surse, drona militară americană se afla în misiuni de antrenament înainte să se prăbuşească. Din primele informaţii, este vorba despre una dintre dronele MQ-9 Reaper care aparţin US Air Force. America a trimis încă din 2020 astfel de drone în România, la baza militară din Câmpia Turzii.

Aparatul s-a prăbuşit pe un câmp cultivat de agricultori şi nu s-au înregistrat niciun fel de pagube. Deocamdată nu se ştie ce a cauzat acest un incident. Partea americană a deschis o anchetă în acest caz, iar rezultatele ar putea fi comunicate săptămânile următoare.

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a confirmat că este vorba de o dronă americană care nu se află în dotarea Armatei Române. „Ne antrenăm şi noi şi americanii cu aceste drone. Încă noi nu avem în dotare astfel de drone”. Deocamdată nu se cunosc cauzele care au dus la prăbuşirea dronei, dar americanii sunt foarte transparenţi când este vorba de astfel de incidente”, a spus Dîncu.

Drona MQ-9 Reaper, care recent a fost folosită la uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, este pilotată de la sol de un echipaj format din doi operatori, are o autonomie de 14 ore, o viteză maximă sub 500 de kilometri pe oră şi o rază de acţiune de 1.850 de kilometri. Are două radare din care unul specializat pentru mediului marin şi poate fi înarmată cu o gamă largă de rachete sau bombe ghidate laser. De exemplu, poate căuta şi ataca ţinte la sol cu până la 14 rachete ghidate aer-sol AGM-114 Hellfire.

Vă mai recomandăm şi: