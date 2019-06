Ce i-a gătit un bucătar român Papei Francisc, în timpul vizitei de la Blaj. Prăjitura cu care l-a dat gata pe Suveranul Pontif

Papa Francisc a vizitat România la sfârşitul săptămânii trecute, iar pe 2 iunie s-a aflat la Blaj, unde a oficiat Sfânta Liturghie şi a beatificat şapte preoţi greco-catolici martiri.

Clujeanul Horea Şimon a gătit prânzul pentru Suveranul Pontif şi a povestit, într-un interviu acordat pentru Radio Cluj, ce i-a pregătit acestuia.

„Când îţi faci treaba nu-ţi dai seama, dar e un stres foarte mare. Am stat vreo 2 săptămâni până să trecem prin toate filtrele SPP-ului, SRI-ului, DSP-ului, DSV-ului. Nu mai prea simţi vibraţia, pentru că eşti cu alte chestii pe cap. Dar spre finalul evenimentului, când trebuia să-i povestim meniul, era foarte încântat Părintele de desert. Atunci am avut un moment mai delicat, dar până la urmă nu am intrat şi am transmis detaliile meniului unor măicuţe, pentru că ele serveau. Se pregătea mâncarea într-o încăpere şi separat se făcea servirea de către o măicuţă, sub supravegherea unor colegi de-ai noştri: Septimiu Crişan şi Călin Ioanicioiu la partea de servire, iar Alin Jaşcău şi cu mine am fost la partea de mâncare. Am făcut asta cu cei de la Bon Marriage Blaj. Aşa am reuşit să facem toată treaba, fiind o echipă extrem de mare”, a spus Şimon.

Întrebat ce anume i-a gătit Suveranului Pontif, acesta a detaliat. „m folosit un păstrăv afumat cu un fel de salată cu sfeclă marinată, tarhon şi o spumă din brânza noastră de la Ţaga, care e unică din punctul meu de vedere; şi atunci aş fi preferat să o pun pe aceea în farfuria unui străin decât să-i pun parmezan, care se găseşte oriunde. Apoi erau mai multe variante: am propus mai multe meniuri şi ei au propus un mix din chestia asta. Au ales până la urmă un pui, pentru că a trebuit să păstrăm mâncarea caldă pentru o oră şi ceva. Şi atunci un peşte gătit dinainte, ori o vită gătită dinainte şi-ar fi pierdut din proprietăţi, s-ar fi degradat. Am gătit un piept de cocoş pitic cu piure de morcovi, pentru că iarăşi, trebuia să facem o garnitură care nu se oxidează, nu devine perisabilă, nu se răceşte repede, deci am avut şi alţi factori pe care trebuia să-i luăm în considerare. Un piure de morcovi cu ghimbir şi un sos de merişoare (aşa, mai forestier, ar fi termenul franţuzesc)”, a spus Şimon.

Cel mai mult l-a impresionat pe Papa Francisc o prăjitură de mălai dulce: „Desertul l-a impresionat, care era o banală prăjitură de mălai dulce, cum făceau şi mamele şi bunicile noastre. Sigur, aranjată puţin mai altfel. Au mâncat tot.”

Bucătarul mai spune că l-a perceput pe Suveranul Pontif ca pe un om deosebit, dar în acelaşi timp simplu, manierat şi „cu picioarele pe pământ”

„Nu ştiu cum sunt protocoalele în altă parte, dar noi, când a sosit suita, am aşteptat cu toţii afară. Au trecut pe lângă noi, ne-au salutat, chiar am primit şi un suvenir. A fost cumva anormal de normal. Nu ca la noi, unde dacă cineva face un CD care se vinde în 3 judeţe, nu mai coboară din maşină fără covorul roşu! Din câte am citit şi noi, dânsul e cam cel mai simplu şi mai cu picioarele pe pământ dintre ultimii papi”; a încheiat Şimon.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: