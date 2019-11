Cazul „fabrica de pensii de invaliditate” trimis în judecată: 2 medici şi 48 de „invalizi”

Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Faur Alexandru, medic în cadrul Cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă Cluj, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată; şi a lui Carmen Teodora Gruiţă, medic specialist endocrinolog în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată.

De asemenea, a fost trimisă în judecată Auricăi Calman, o persoane fizice, fără vreo calitate specială, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

- dare de mită (2 fapte din care una în formă continuată),

- trafic de influenţă în formă continuată.

Au mai fost trimis în judecată, în stare de libertate, 48 de persoane fizice sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

- dare de mită,

- cumpărare de influenţă.

1.500 de lei pentru o pensie de invaliditate

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2019, persoana fizică inculpată în cauză ar fi pretins de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 1.000 – 1.500 lei şi a primit efectiv suma totală de 57.600 lei, pentru a le ajuta să obţină pensii de invaliditate în condiţiile în care, în mod normal, unele persoane nu ar fi beneficiat.

Din sumele primite, inculpata ar fi remis o parte din bani (între 300-600 de lei în cazul pacienţilor noi, respectiv între 300-400 de lei în cazul revizuirilor) medicului Faur Alexandru care, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, ar fi contribuit la stabilirea unor grade de invaliditate şi la eliberarea deciziilor asupra capacităţii de muncă.

În total, medicul ar fi primit pentru „serviciile sale” suma totală de 36.250 lei, precum şi diferite produse alimentare şi băuturi alcoolice.

La data 16 septembrie 2019, inculpata ar fi primit de la o persoană suma de 600 lei, din care 300 de lei i-ar fi fost remişi medicului Faur Alexandru, în cabinetul său, moment în care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

Bani şi produse alimentare

În aceeaşi perioadă şi în acelaşi context, inculpata Gruiţă Carmen Teodora, în calitate de medic specialist endocrinolog în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, ar fi primit de la pacienţi, direct sau prin intermediul aceleiaşi inculpate, sume de bani cuprinse între 150 şi 350 de lei (în total 1.500 lei) precum şi produse alimentare, în schimbul eliberării documentelor medicale necesare încadrării pacienţilor în grad de invaliditate.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii faţă de cei doi medici şi faţă de persoana fizică cercetată în stare de arest preventiv în prezentul dosar.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.

