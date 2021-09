Cartier „de lux” din Cluj-Napoca fără nicio şcoală. Mămică revoltată: „Preţul îl plătesc locatarii - trafic bară la bară, clase aglomerate şi mult timp pierdut”

Mamă de elev, aceasta e revoltată de faptul că întregi cartiere, precum Bună Ziua, una dintre cele mai scumpe zone rezidenţiale din oraş, nu au nici măcar o şcoală.







Redăm mai jos postarea consilierului local Alexandra Oana:

„Cum a început şcoala într-un cartier fără şcoală?

Cu trafic bară la bară, clase aglomerate şi mult timp pierdut pentru copii şi familiile lor.

În Bună Ziua, cartier cu zero şcoli, zero grădiniţe şi doar o creşă, elevii nu au altă soluţie decât să se deplaseze până lângă Piaţa Zorilor, la şcoala primară a Liceului Popoviciu, ce anul acesta are nu mai puţin de 9 clase pregătitoare şi 172 de străzi arondate din Zorilor, Europa, Făget, Bună Ziua - adică peste 10% din numărul de străzi din Cluj-Napoca.

Asta în condiţiile în care şcoala a început cu recomandări de distanţare din partea Ministerului Sănătăţii şi noi norme ce prevăd că, în clasele primare, numărul de elevi să fie în jur de 17 şi nu mai mare de 22.

Paradoxal, pe hârtie, Bună Ziua are şi şcoală în complexul Bonjour şi grădiniţă în zona Măceşului. Acestea au rămas

însă în stadiul de promisiuni, întrucât, deşi ele sunt prevăzute în PUZ-urile emise, lucrările au fost recepţionate fără să se ţină seama de condiţionările din autorizaţiile de construire.

Preţul îl plătesc zilnic familiile din Bună Ziua. Şi aici, şi în alte cartiere noi, s-a construit fără urmă de planificare şi fără să se ţină seama de nevoile minimale ale cetăţenilor.

Soluţiile ulterioare, precum suplimentarea autobuzelor şcolare, sunt mai degrabă pseudo soluţii. Într-adevăr, autobuzele şcolare înlesnesc navetistul şcolar, dar soluţia reală nu e să uşurăm deplasarea dintr-un cartier în altul, ci să eliminăm această nevoie, asigurându-ne că şi cartierele noi beneficiază de şcoli şi grădiniţe.

Aşa cum am cerut administraţiei, cu ocazia adoptării bugetului local pe acest an, Bună Ziua are nevoie de infrastructura şcolară adecvată.

Nu peste 5 ani, nu peste 10 ani, ci cât mai urgent.

Nu putem lăsa cartiere întregi de mărimea unor oraşe medii din România fără dotări publice minimale, precum şcolile şi grădiniţele!

#şcolinoi #BunăZiua #anulcartierelor #clujnapoca”

„Dacă vom da drumul la toate construcţiile care să nu respecte cadrele legale, va scădea preţul imobilelor”

Între-o emisiune radio la Napoca FM, în urmă cu câteva luni, primarul Emil Boc a susţinut că oraşul Cluj-Napoca este cel mai scump din perspectiva pieţei imobiliare, deoarece nu sunt autorizate proiectele care nu respectă anumite standarde de calitate. „Aşa este peste tot în oraşele cu o calitate mare a vieţii. Dacă vom da drumul la toate construcţiile care să nu respecte cadrele legale, va scădea preţul imobilelor, dar va scădea şi calitatea vieţii”, spunea primarul la radio.

Cartierul Bună Ziua este una dintre cele mai noi zone rezidenţiale din Cluj-Napoca şi, de asemenea, una dintre cele mai scumpe. În luna mai 2020, s-a finalizate proiectul în valoare de 19 milioane de lei de modernizarea şi supralărgire a străzii Bună Ziua. Practic, de la două benzi strada a ajuns la trei benai şi s-au amenajat piste de biciclete.

