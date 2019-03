Carte despre minţile frumoase din Cluj. Cercetător: „Puţini sunt aceia care-şi mai amintesc performanţa primilor IT-şti“

„Vorbim de un domeniu fascinant care a dat cele mai sclipitoare minţi ce au dus renumele şcolii româneşti de inteligenţă artificială până departe, la capătul continentului şi nu numai“, spune cercetătorul Attila Varga.

Documentează o carte despre istoria IT-ului.

Ideea cărţii

S-a întâlnit şi a discutat cu cei pe care-i numeşte „pionierii informaticii clujene“, le-a ascultat mărturiile şi poveştile incredibile şi a ajuns la concluzia că „este mare nevoie de o istorie a IT-ului clujean, scrisă prin ochii lor, întrucât ea este parte componentă din identitatea acestei urbe“.

Imagine cu o versiune veche de calculator FOTO: arhiva Liviu Negrescu şi Mircea Bocu

Attila consideră că istoria Clujului nu poate fi separată de istoria IT-ului deoarece, afirmă el, „nu poţi să spui că stăpâneşti istoria oraşului Cluj fără să cunoşti şi realizările de excepţie ale celor care, la vremea lor, date fiind condiţiile mai puţin favorabile pentru excelenţă în cercetare, au reuşit, totuşi, să deschidă noi orizonturi în domeniul lor de activitate. Prin aceasta, ei au arătat că, şi în inima Transilvaniei, la Cluj, a existat acea galerie de „Beautiful Minds” care nu erau cu nimic mai prejos decât colegii lor ce performau în laboratoarele de cercetare din Occident sau Statele Unite ale Americii“.

Cercetarea lui a pornit de la cartea lui Vasile Rus, care a lucrat la Institutul de Tehnică de Calcul din Cluj şi a pus pe hârtie prima istorie, bine documentată, despre începuturile informaticii clujene.

Informaţii importante a primit şi de la profesorul Augustin Prodan, iar cu alte nume de referinţă comunică online. Unii dintre ei lucrează la centre internaţionale, unde excelează. „Mă gândesc la Teodor Rus, profesor la catedra de informatică de la prestigioasa Universitate Iowa (SUA), la Teodor Weisz, specialist în IT actualmente stabilit în Israel“, adaugă Attila Varga.

Dacă ar fi să creioneze un portret al celor pe care i-a enumerat, primele cuvinte care îi vin în minte sunt: „Beautiful Minds“.

Cine sunt IT-ştii de altădată

Istoricul are dubii că lumea cunoşate cine au pus bazele IT-ului în Cluj.

„Dacă veţi face un sondaj în comunitate şi veţi întreba, spre exemplu, tinerele generaţii care au fost minţile geniale care au pus bazele informaticii clujene o să vă confruntaţi cu o neplăcută surpriză. În realitate, puţini sunt aceia care îşi mai amintesc amănunte frumoase despre viaţa şi performanţa acestor oameni. Unii dintre ei, din păcate, s-au retras demult din activitate, alţii, din contră, sunt încă activi în sfere de elită ale cercetării inteligenţei artificiale de renume mondial. Iată de ce cred că, nici acum, nu este târziu să oferim acestor repere ale cercetării româneşti un tribut necesar de admiraţie şi respect“, apreciază Attila Varga.

Iar un prim pas este o carte. Apoi va fi şi o platformă online.

„IT-ul este pentru mine o călătorie fascinantă într-o lume pe care nu credeam că voi ajunge vreodată să o explorez în profunzime. (…) Îmi place să cred că orice istoric, care este pus faţă în faţă cu IT-ul de performanţă, devine acel mediator cultural capabil să creeze un „soft” prin intermediul căruia chiar şi cei mai neavizaţi ajung să realizeze importanţa covârşitoare a acelor idei cu ajutorul cărora pionierii informaticii româneşti au scris ei înşişi pagini de referinţă în magistrala istorie a ştiinţei. Acest „soft” are menirea de a apropia oameni, idei şi lumi, în consecinţă, oricine ai fi, după un atare demers, devii mult mai bun decât erai înainte. Aşadar, IT-ul este, pentru orice istoric, şansa de a se depăşi mereu pe sine însuşi“, este de părere cercetătorul clujean.

Doi dintre pionierii IT-ului clujean. Mircea Bocu în stânga, Liviu Negresuc în dreapta FOTO: arhivă personală Mircea Bocu, Liviu Negrescu

Ce zic oamenii de azi, din IT

Daniel Metz, CEO NTT DATA România, a declarat pentru „Adevărul“, că performanţa nu este rezultatul întâmplător al unui context de împrejurări, ci îşi are originile în muncă asiduă de ani de zile.

„Izvorul succesului astăzi are la bază munca a generaţii de informaticieni, matematicieni şi ingineri. O industrie care a ajuns să influenţeze benefic produsul intern brut al ţării este, în fapt, o maşinărie complexă, cu mii şi mii de componente care funcţionează perfect, într-un ritm ameţitor, la cele mai înalte standarde ale economiei globale.

Acesta este rodul muncii acestor generaţii de vizionari care şi-au dedicat viaţa studiului şi performanţei informatice.

Este şi motivul pentru care consider că succesul industriei IT de astăzi are la bază performanţele predecesorilor noştri, începând cu anii ’60-’70. Fără acei oameni, dimensiunea industriei IT de astăzi era cu totul alta.

Probabil că aşa se va vorbi în 30 sau 40 de ani şi despre generaţia actuală a performerilor din informatică. Povestea a început cândva, dar nu se va mai sfârşi niciodată, pentru că a devenit determinantă pentru comunitate, pentru ţară“, susţine Metz.