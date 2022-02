Bucătarii, liftierii şi magazionerii vor sporuri salariale similare cu ale  medicilor: „Opriţi discriminarea!”

Consiliul Judeţean Cluj are în subordonare cinci spitale. FOTO: CJ CLuj

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj dezbate, astăzi, un proiect de hotărâre conform căruia personalul medical şi de specialitate din cadrul celor cinci spitale din subordinea CJ Cluj va primi stimulente financiare - cel mult două salarii minime brute pe ţară.

„Am iniţiat un proiect de hotărâre prin care propun acordarea unor stimulente financiare lunare pentru personal medical şi de specialitatedin cadrul celor cinci spitale din subordine”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, pe Facebook.

Banii ar urma a fi asiguraţi din bugetul propriu al spitalelor. Stimulentele ar urma să fie acordate, conform propunerii, începând cu luna februarie pe durata întregului an.



„Acordarea stimulentelor se va face în baza unui regulament aprobat de fiecare Consiliu de Administraţie al fiecărui spital. Fiecare manager va fi responsabil de stabilirea şi acordarea stimulentelor”, a mai precizat Tişe.

Personalul TESA, nemulţumit

Propunerea lui Alin Tişe a nemulţumit sindicatele TESA din spitale.



„Proiectul de hotărâre nedreptăţeşte grav personalul TESA şi muncitorii din spitale, aceste categorii de personal fiind excluse deja atât de la acordarea sporurilor, cât şi de la majorarea salariilor la nivelul anului 2022, cum se acordă deja pentru medici şi asistenţi medicali. Astfel, personalul TESA din spitale – personal cu studii superioare care lucrează în departamentele financiar-contabil, achiziţii, juridic, resurse umane, IT precum şi muncitorii, bucătarii, liftierii, magazionerii, portarii etc - sunt o dată în plus excluşi de la acordarea unor drepturi financiare pe care le merită în egală măsură cu ceilalţi colegi din spitale! Se continuă astfel discriminarea la adresa personalului TESA din spitale, în condiţiile în care salariile acestor categorii de personal au fost îngheţate la nivelul anului 2020, deşi ar fi trebuit ca în prezent să beneficieze deja de majorările la nivelul anului 2022 prevăzute în Legea-Cadru nr.153/2017”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate.

În comunicat se mai arată că personalul TESA a fost discriminat şi în ceea ce priveşte sporul de pericol acordat în spitalele unde se tratează cazuri pozitive COVID-19. „Presiunea generată de amploarea pandemiei asupra tuturor categoriilor de personal care lucrează în sistemul sanitar este enormă”, arată sindicaliştii.

„Personalul TESA are cele mai mici salarii din sănătate! Prin urmare, solicităm public încetarea discriminării cu privire la personalul TESA din spitale! Includeţi în Hotărârea de Consiliu Judeţean dreptul de a primi stimulente financiare pentru tot personalul care lucrează într-un spital!”, se mai arată în comunicatul sindicaliştilor.

Vă mai recomandăm:





O nouă investiţie uriaşă în România. O companie auto vrea un teren de 150 de hectare pentru viitoarea fabrică