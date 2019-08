Bryan Adams susţine un concert la Cluj pe 11 noiembrie. Cât costă biletele şi de unde pot fi cumpărate

Cine nu-şi mai aminteşte hiturile „Please Forgive Me", „Have you Ever Really Loved a Woman" sau "Everything I Do" şi de superstarul canadian a cărui carieră se întinde deja pe o distanţă de patru decenii? Bryan Adams va ajunge la Cluj unde va susţine un concert pe 11 noiembrie, la numai cinci zile după ce va împlini 60 de ani. Preţurile biletelor variază între 129 şi 399 lei şi vor fi puse în vânzare miercuri, 28 august, pe Eventim.ro, precum şi în reţeaua magazinelor partenere – Vodafone, Telekom, Diverta, Cărtureşti, Carrefour şi benzinăriile OMV.

Bryan Adams se află într-un turneu pentru promovarea ultimului său album, „Shine a Light. Ultimul LP al artistului a fost „Get Up" din 2015, care a ajuns pe locul 2 în topurile britanice, pe locul întâi în Elveţia şi 99 în US Billboard 200. În cei peste 40 de ani de carieră, Bryan Adams a vândut peste 75 de milioane de albume şi are în palmares 15 nominalizări la Premiile Grammy şi 3 nominalizări la Oscar. A primit Ordinul Canadei pentru contribuţia adusă muzicii şi pentru activităţile sale filantropice.

