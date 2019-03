Bărbat îndrăgostit de o femeie cu 20 de ani mai tânără, atacat de mama şi de bunica tinerei. „Mi-au aruncat sare în ochi şi mi-au înfipt un cuţit în picior“

„Numa` m-am trezit că baba de 80 de ani scoate o pungă şi-mi aruncă sare în ochi, să nu văd, în timp ce maică-sa urlă la mine să-i las fata în pace, că are doar 21 de ani! Şi m-a şi luat la palme, gest la care n-am replicat fizic fiindcă, într-adevăr, le meritam pentru cuvintele urâte pe care i le-am adresat fetei. Dar nici n-am apucat să-i spun că, într-adevăr, fata ei are 21 de ani dar şi o experienţă vastă de viaţă c-o văd cum scoate, rapid, din poşetă un cuţit. Nu m-am speriat, crezând că vrea doar să mi-l fluture prin faţa ochilor, ca să mă sperie, dar am observat cum încearcă să mi-l înfigă în burtă. M-am tras în ultima clipă din faţa cuţitului, dar el mi-a străpuns piciorul, făcându-mi o rană adâncă, lungă de cinci centimetri, la doar doi centimetri de artera inghinală. Dacă mă atingea acolo, desigur, la această oră eram mort şi deja îngropat”, a declarat Cătălin, pentru Gazeta de Cluj.