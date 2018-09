Bărbat de 46 de ani a murit la sala de sport. Ambulanţa ar fi ajuns în 30 de minute

Cornel Cadar avea 46 de ani şi a mers la sală pentru a-şi face obişnuitele exerciţii de forţă. La un moment dat, în timp ce voleibaliştii de la CSM Câmpia Turzii îşi terminaseră antrenamentul şi se pregăteau să părăsească sala, au auzit strigătele soţiei victimei, care a solicitat ajutor, relatează Turda News

S-a sunat imediat la 112, iar doi sportivi au încercat să-l resusciteze până la sosirea ambulanţei.

„Iniţial, prima ambulanţă a venit de la Turda, la 30 de minute şi ceva după apelul efectuat la 112. Nu era dotată cu defibrilator. Victima a fost dusă la spitalul din Câmpia Turzii. Acolo, o nouă surpriză: nu exista un defibrilator! Aşa că cei doi sportivi au continuat să-i facă exerciţiile de resucitare. Între timp, s-a sunat la Cluj-Napoca, iar de acolo a venit un echipaj SMURD. A ajuns la spitalul din Câmpia Turzii după mai bine de o oră. Prea târziu... Victima a decedat!”, arată sursa citată.

De ce nu s-a folosit defibrilatorul

Spitalul Municipal ”Dr.Cornel Igna” Campia Turzii a precizat pentru publicaţia citată: „Referitor la acuzatia ca “ spitalul nu are defibrilatoare “, precizam ca Spitalul Municipal “Dr.Cornel Igna” Campia Turzii are in dotare 4 defibrilatoare functionale, care se utilizeaza numai cand exista activitate cardica, in lipsa acesteia echipa medicala intervine cu alte manopere si manevre medicale, conform protocoalelor medicale si mentionate in fisele de monitorizare.”

De asemenea, reprezentanţii Ambulanţei au precizat că inclusiv autospeciala avea defibrilator, că a fost conectat, dar că victima nu avea suflu sistolic, iar din acest motiv aparatul nu descarcă şoc.