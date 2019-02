Aventura curajoasă a doi români: un dentist şi o corporatistă au lăsat totul şi au pornit în jurul lumii cu copilaşul lor

„Doi tineri din Cluj care au avut curajul să renunţe la toată viaţa lor de dinainte pentru a avea timp să stea cu copilul lor. El era medic dentist. Iar ea avea o viaţă de peste 10 ani într-o corporaţie. Le plăcea să călătorească şi înainte, însă atunci când Eric s-a născut această pasiune a devenit viaţa lor. Copilul i-a făcut să vadă viaţa dincolo de reuşite financiare, evaluări de performanţă sau clienţi mulţumiţi. Aşa că în 2018 şi-au început aventura în jurul lumii. Şi au văzut locuri minunate prin Caraibe, America de Sud sau Asia de Sud-Est”, se arată într-un articol publicat de revista Life.ro

Alina a explicat cum au ajuns să ia această decizie:

„A fost mai degrabă o decizie la care am ajuns treptat, după multe nemulţumiri care au culminat cu “Hai să lăsăm totul şi să plecăm, să luăm o pauză!”.

După naşterea lui Eric, pe măsură ce trecea vremea, ne-am dat seama că ritmul vieţii moderne permite extrem de rar să ai suficient timp petrecut cu copilul. Nu ne convenea deloc faptul că el stă mai mult cu bona decât cu noi doi, la un loc. Astfel am început sa ne gândim cum să ne reorganizam viaţa şi priorităţile. O pauză pentru a ne detaşa, departe de tot ce am făcut până atunci a venit ca cea mai bună idee.

Ideea iniţială a fost a lui Andrei. Pentru el părea foarte simplu totul şi s-a rupt uşor de afacerea crescută de el de la zero.

Eu sunt partea mai conservatoare a familiei, mai puţin nonconformistă (râde). De aceea a durat ceva mai mult până să ajung să accept acest plan, deşi de altfel îmi părea foarte atrăgător. Decizia a fost şocantă pentru colegii şi şefii mei, cu atât mai mult pentru familie. Am avut foarte multe discuţii încercând să îi convingem pe cei apropiaţi că nu facem o greşeală.”

Viaţa pe drumuri

„Aveam viaţa unei familii tinere “normale” dintr-un oraş mare al României (şi nu numai). Andrei lucra ca medic dentist în propriul cabinet şi se împărţea cu greu între cele 3 locaţii pe care le avea. Ca orice medic dentist, avea un program încărcat şi atipic. Eu eram manager într-o multinaţională, ceea ce înseamnă că lipseam zilnic peste 10 ore de acasă, asta fără a lua în considerare nevoile personale sau de familie. Tot timpul liber încercam, sa îl petrecem cu Eric, conştienţi fiind că perioada copilăriei zboară foarte repede şi nu că vom putea recupera niciodată aceste momente”, spune Alina.

Ea crede că a fost „cea mai bună decizie luată vreodată! Timpul petrecut în familie departe de stres şi influenţe externe este extrem de benefic, ne-a unit foarte mult pe toţi trei. Acum discutăm şi facem planuri de viitor mult mai bine decât pe vremea când eram prinşi în rutina cotidiană, când abia apucam să ne vedem 1-2 ore pe zi.

Ştiu că Eric e mic şi nu înţelege pe deplin ce se întâmplă în jurul lui, însă se vede şi la el o schimbare. E mult mai încrezător şi îndrăzneţ, văzând că suntem alături de el în permanenţă. Două luni după ce am plecat de acasă a repetat în fiecare dimineaţă, când se trezea: “Mami nu mai melge la selviţi, niţi tati nu pleacă…”. Iniţial întrebător, apoi uimit şi cu o imensă fericire în ochi. A fost cea mai bună confirmare că am luat decizia potrivită. Sunt convinsă că ataşamentul creat acum îl va ajuta mult şi pe viitor.”

Prin ce ţări au fost

„Aşa cum am spus, ne-am început călătoria în Bonaire, în sudul Caraibelor. Din luna septembrie, timp de trei luni am călătorit prin America de Centrala si Sud, principalele destinaţii fiind Columbia, Peru, Chile şi Cuba. În decembrie am trecut de cealaltă parte a globului, în Sri Lanka şi Asia de Sud-Est.

Pentru a face mai uşoară tranziţia, fiind vorba de zboruri lungi şi diferenţe mari de fus orar, am împărţit drumul America-Asia în două şi am stat câteva zile în Dubai. A fost şi cea mai avantajoasă decizie din punct de vedere al costurilor, întrucât pe această rută am putut face şi zborurile lungi cu companii low-cost”, mai spune clujeanca.

