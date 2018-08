Au început Zilele Culturale Maghiare din Cluj. „Maghiarii şi românii: Vorbim în paralel de 100 de ani?”

Zilele Culturale Maghiare din Cluj au ajuns la cea de-a noua ediţie au început azi şi se vor desfăşura până la 26 august.

„În acest an, festivalul este gândit în jurul a două evenimente majore pentru comunitatea maghiară. Este vorba de Anul Jubiliar Matia Corvin, care marchează cei 575 de ani de la naşterea Regelui Matia Corvin şi cei 560 de ani de la urcarea sa pe tron, şi Anul Libertăţii Religioase, care sărbătoreşte cei 450 de ani de Edictul din Turda (1568), prin care s-a proclamat libertatea conştiinţei şi a toleranţei religioase pentru prima oară în Europa”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.

Regele Matia Corvin este una dintre cele mai marcante figuri ale istoriei maghiarilor, şi nu numai. „A fost un monarh care a condus ţara cu mână forte, dar în spirit progresist, fiind o personalitate integratoare a epocii, capabilă de unirea forţelor popoarelor Europei Centrale. În amintirea lui, motto-ul din acest an al festivalului este Vivat Mathias! Prin organizarea acestui festival dorim să fim un pod între etnii, între om şi om, între publicul din Cluj sau din străinătate cu care ne întâlnim an de an”, mai arată organizatorii.

Peste 600 de evenimente

„Credem că prin acest festival am reuşit să facem accesibile tuturor o parte din valorile noastre culturale astfel încât să dezvoltăm relaţii deschise cu publicul clujean”, a declarat Gergely Balázs, organizatorul principal al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, la conferinţa de presă care a anunţat începerea festivalului.

Primăria Cluj a finanţat an de an festivalul şi a încercat să majoreze bugetul festivalului, a precizat viceprimarul Olah Emese.

Peste 600 de evenimente de diverse tipuri, de la concerte, expoziţii, dezbateri, prezentări şi proiecţii de film la teatru, activităţi pentru copii, tururi ghidate, cros sau petreceri, vor avea loc timp de opt zile în oraş, astfel încât locuitorii Clujului şi vizitatorii veniţi din întreaga Transilvanie şi de peste hotare să găsească tot timpul ceva de văzut, de ascultat sau de făcut.

Unde se desfăşoară

La această ediţie a ZCMC majoritatea evenimentelor în aer liber se vor desfăşura în Piaţa Unirii şi în jurul acesteia – strada Kogălniceanu, strada Potaissa, curtea Palatului Bánffy şi grădina cu ruine de lângă Biserica Reformată.

Programul explicat al celor 8 zile

„Anul acesta am reuşit să atragem un număr de 630 de programe pe parcursul a opt zile de festival, dintre care 50 îl evocă pe Regele Matia Corvin. Pe lângă tradiţionalele locuri de desfăşurare – Piaţa Unirii, strada Kogălniceanu, strada Potaissa sau grădina cu ruine, anul acesta vom avea şi locuri. Astfel, Palatul Urania şi H33-Social Innovation Hub vor găzdui expoziţii de artă contemporană, iar Casa Libertăţii Religioase degustări de vin şi tururi ghidate în limba română. Avem, de asemenea, şi un partener nou, Photo Romania Festival, care aduce o expoziţie inedită – Kállay Márton. În timpul festivalului vor fi vernisate aproximativ 30 de expoziţii, cele mai multe la Muzeul de Artă” a punctat Szabó Lilla, directorul de programe al festivalului.



Evocarea Regelui Matia

Evocarea Regelui Matia în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj se va face prin intermediul mai multor evenimente care vor aduce în atenţia publicului clujean personalitatea regelui devenit, încă din timpul vieţii, erou principal al numeroaselor basme şi legende populare.

Astfel, festivalul se va deschide oficial cu spectacolul în limba maghiară Matia Corvin, regele care a cutreierat ţara de Szőke István Attila, eveniment ce va avea loc luni, 20 august, de la ora 19.00, pe scena Operei Maghiare din Cluj. Un alt moment dedicat Anului Jubiliar Matia Corvin este masa rotundă cu tema Matthias Corvinus, un rege născut la Cluj, de miercuri, 22 august, ora

15.00, şi care îi va aduna la discuţii în Curtea Banffy (curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca) pe istoricii Mihai-Florin Hasan, Lukács József, Alexandru Simon, Tudor Sălăgean, Sebastian Moga şi Victor Salcă.

Expoziţii la Biserica Reformată

În afara filmelor, spectacolelor, poveştilor interactive, activităţilor pentru copii şi desenelor care îl vor avea ca figură centrală pe neînfricatul monarh, publicul prezent la festival va putea afla mai multe despre Regele Matia şi prin intermediul a trei expoziţii găzduite de Biserica Reformată de pe strada Mihail Kogălniceanu. Este vorba despre expoziţia de panouri bilingve Spaţii de vieţuire ale Regelui Matia Corvin, expoziţia de artă plastică Regele Matia – patronul artelor şi soldatul şi expoziţia de panouri Epoca glorioasă a Huniazilor. Vernisajul bilingv al acestora va avea loc joi, 23 august, ora 16.00, la Biserica Reformată.

Anul Libertăţii Religioase

Anul Libertăţii Religioase va fi marcat în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj printr-o serie de manifestări pregătite de Biserica Unitariană, care vor avea loc în Casa Libertăţii Religioase precum şi în cortul amplasat pe strada Kogălniceanu.

Dintre acestea amintim prelegerea Cercetarea Casei Episcopale Unitariene din punct de vedere al istoriei artei, susţinută de cadrele didactice universitare Radu Lupescu şi Kovács Zsolt în data de 24 august, de la ora 17.00, la Casa Libertăţii Religioase. De asemenea, în cortul Szabad Pont de pe strada Mihail Kogălniceanu, începând din 23 august şi până la sfârşitul festivalului, între orele 10.00-18.00, vor avea loc concursuri interactive, expoziţii despre trecutul şi prezentul unitarismului, vor exista un puzzle uriaş, o carte de colorat uriaşă, o cutie poştală magică şi multe flash moburi spre bucuria celor mici şi mari.

„Maghiarii şi românii: Vorbim în paralel de 100 de ani?”

Cei interesaţi de dezbateri sunt invitaţi să ia parte sâmbătă, 25 august, ora 15.30, la cafeneaua Insomnia, la dezbaterea Maghiarii şi românii: Vorbim în paralel de 100 de ani?, care îi are ca invitaţi pe Dan Clinci, Eckstein-Kovács Péter, Lucian Nastasă-Kovács şi Szenkovics Dezső.

Şi în acest an vizitatorii vor putea participa la tururile ghidate conduse de curatori vorbitori de limba română, tururi în care vor descoperi bijuteriile baroce ale Clujului, orgile oraşului, Casa Libertăţii Religioase şi în care vor putea admira lucrările expoziţiei Hollósy şi colonia de artişti de la Baia Mare şi a expoziţiei de artă bisericească organizată de Parohia Romano-Catolică Sfântul

Mihail.

Vizitaţi turnul Bisericii Sfântul Mihail

Luni, 20 august, şi marţi, 21 august, între orele 10.00-18.00, publicul este invitat să viziteze turnul Bisericii Sfântul Mihail pentru a se bucura de minunata panoramă a Clujului înainte ca biserica să intre în procesul de restaurare care va dura aproximativ trei ani. ‘’Inima’’ festivalului va rămâne şi anul acesta strada Mihail Kogălniceanu, care va aduna la un loc cu târgul meşteşugăresc, târgul de carte, aleea muzeelor, standuri ale ONG-urilor clujene.

Grădina cu ruine de lângă Biserica Reformată (strada Kogălniceanu) se va transforma în Grădina Matia Corvin. Aici se va regăsi expoziţia itinerantă şi interactivă ’’Aventuri în tabăra Regelui Matia Corvin’’, care este dedicată reconstruirii modului de viaţă medieval şi care transpune vizitatorii în epoca vestitului monarh. Expoziţia va fi amenajată în interiorul corturilor cavalereşti medievale şi în spaţiul din jurul acestora, reconstituind astfel o tabără medievală şi oferind un prilej celor interesaţi să încerce armamentul folosit în epoca Regelui Matia sau să probeze piese de îmbrăcăminte caracteristice epocii.

Printre exponate se vor număra copiile cămăşii de zale şi a coifului lui Kinizsi Pál (Pavel Cneazu), legendarul comandant al monarhului, originalele fiind păstrate în Muzeul Naţional Maghiar. Dotarea corturilor cavalereşti şi a împrejurimii acestora cu obiecte specifice epocii va fi un prilej excelent pentru vizitatori de a face fotografii memorabile.

Jocuri medievale şi târg de vinuri

Atmosfera epocii va fi redată şi prin intermediul unor jocuri medievale care se practicau la curtea regală sau de către popor.

Strada Potaissa, devenită anul trecut Strada Vinului, va găzdui şi acum târgul de vinuri, unde vizitatorii vor putea consuma sau cumpăra băuturi alese ale unor vinificatori renumiţi din Ungaria şi România şi vor putea savura momentele muzicale pline de voie bună ale ansamblurilor folclorice invitate.

Crosul Donaton

O noutate a ediţiei din acest an a Zilelor Culturale Maghiare este Crosul ZCMC-Donaton, o competiţie organizată pentru a cinsti amintirea viteazului păstor Donat şi la care sunt aşteptaţi să participe alergători de toate vârstele. Crosul ZCMC-Donaton va avea loc sâmbătă, 25 august, cu începere de la ora 11.00, iar concurenţii îşi vor putea măsura rezistenţa şi puterea pe trei distanţe diferite, de 1,8, 5 şi 10 kilometri, pe traseul: Str. Mihail Kogălniceanu – Bastionul Croitorilor – Str. C-tin Daicoviciu – Str. Ion C. Brătianu – B-dul Eroilor – Piaţa Unirii – Str. Universităţii – Str. Mihail Kogălniceanu. Doritorii se vor putea înscrie în competiţie la opt categorii diferite, în funcţie de vârstă şi sex. Înscrierile se fac în perioada 18-23 august, între orele 9:00-18:00, la standurile Info al Zilelor Culturale Maghiare de pe strada Mihail Kogălniceanu.

Concerte

Scena din Piaţa Unirii va fi gazda a două concerte în fiecare seară, artiştii care vor concerta aici fiind, printre alţii, Lovasi András, Knock Out (aflat la a 25-a aniversare), Rúzsa Magdi, Keresztes Ildikó, foşti membri ai grupului Piramis, Révész Sándor, Závodi János, Bagossy Brothers Company şi Demjén Ferenc. Tot scena din Piaţa Unirii va găzdui Gala Festivalului Internaţional Folcloric

’’Sfântul Ştefan’’, aflat la a 20-a ediţie, şi la care participă mai multe grupuri de dans popular din Europa. Grupurile folclorice vor da startul programului scenei din Piata Unirii în ziua de 21 august.

De asemenea, Curtea Bánffy va fi locul în care vor putea fi ascultate concertele Grupului Metropol, Trioului Nagy János, Argó, Bohemian Betyras, Baricz sau Musica Historica.

„Vom avea 35 de concerte în acest an care vor avea loc pe trei scene. Vor fi concerte din toate genurile muzicale, dar sunt câteva pe care le consider că ar fi de interes pentru publicul larg al Clujului, deoarece nu necesită a fi vorbitor de limba maghiară sau un cunoscător al formaţiilor respective. Cel mai important este cel care va avea loc la Gala de închidere, mai exact concertul ’’Orchestrei celor 100 de ţigani’’. Vor fi 100 de instrumentişti pe scenă, iar ultima pieseă probabil va fi Ciocârlia. Alte concerte pe care le recomand sunt cele susţinute de Knock Out, Metropol Group, Musica Historica sau trioul Nagy János, a detaliat Sánta Levente, directorul de producţie al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.

Închidere spectaculoasă

Festivalul se va încheia duminică, 26 august, ora 20.30, în Piaţa Unirii cu un concert de excepţie susţinut de Budapest Gypsy Symphony Orchestra, care are nu mai puţin de 100 de membri. Cu un repertoriu care include muzică clasică (piese de Liszt, Bartók, Kodály, Hubay, Brahms, Sarasate, Strauss etc.), muzică ţigănească tradiţională şi muzică populară maghiară, orchestra a evoluat de-a lungul anilor cu mare succes atât pe scenele cele mai mici ale unor cămine culturale din Ungaria, cât şi în marile săli de concerte ale lumii. Pe scena de la Cluj vor fi prezenţi toţi cei 100 de membri ai orchestrei, publicul urmând a se bucura de un concert cu siguranţă greu de uitat.

Bugetul festivalului se ridică la aproximativ 420.000 euro, din care 450.000 lei sunt sprijin din partea Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, iar 27.000 lei din partea Consiliului Judeţean Cluj. Zilele Culturale Maghiare din Cluj sunt organizate de Asociaţia Clujul Comoară şi coorganizate de Asociaţia Zilele Culturale Maghiare din Cluj. Evenimentul este realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca. Intrarea la evenimentele festivalului va fi gratuită, cu excepţia spectacolului Teatrului Maghiar Cluj din data de 25 august.