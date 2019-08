Artistul român devenit ambasadorul unui brand american de pensule a dat lovitura cu hainele pictate. „Cei mai mulţi clienţi sunt adolescenţi“ FOTO

Picturile şi hainele desenate de el au ajuns inclusiv peste Ocean, iar în 2016 el a devenit subiect pentru o revistă americană de artă, „Colored Pencil Magazine”. Mai mult, din acest an este brand ambassador al brandului de pensule „Princeton Brushes” din Statele Unite ale Americii şi are picturi expuse la Zurich, în Elveţia.

Absolvent al Liceului de Artă din Târgu Mureş, secţia grafică, Ciprian a început să picteze încă de când era mic, de la 10 ani, alături de fraţii săi. „M-am născut cu pictura în sânge, cu această pasiune, dintotdeauna am avut o înclinaţie artistică pentru pictură şi desen. Ar fi fost greu de imaginat viaţa mea fără pictură. Probabil că m-aş fi orientat către medicină, mi-ar fi plăcut să fiu medic cardiolog”, spune el.





Face picturi la comandă de 6 ani





În 2013, a început să realizeze primele tablouri la comandă, într-o primă fază doar pentru prieteni şi cunoştinţe. Au fost anii unei continue dezvoltări pe plan artistic, ani în care pictorul a încercat cu succes să exploreze tot mai mult medii, de la culori de ulei, culori acrilice şi până la acuarele.

De la început, Ciprian a alocat zilnic între 4 şi 8 ore de practică pentru a picta şi desena. Inerent, a traversat şi momente mai dificile, clipe în care reuşitele păreau că se amână la nesfârşit.





„Pentru mine, acesta este singurul lucru care îmi aduce o satisfacţie completa şi este ceea ce îmi place şi îmi doresc sa fac toată viaţa. În tot acest timp, zile, săptămâni, luni şi ani, au fost momente de frustrării, dezamăgiri, comentarii negative şi critici, dar acest lucru m-a ambiţionat să devin mai bun, de la o lucrare la alta. Să mă perfecţionez şi să-mi urmez drumul şi visele către viitor”, mărturiseşte artistul.

O nouă etapă

Mai recent, de doar doi ani, Ciprian a trecut la o nouă etapă: pictura pe haine. „Am început să pictez pe geci de blugi, în anul 2017, după ce am venit de la Paris, unde am vizitat muzeul Luvru. M-am întors plin de energie şi inspiraţie, dornic să fac ceva nou, să fac ceva unic. Prima geacă pictată a fost inspirată din arta lui Vincent Van Gogh, şi anume celebra lucrare „Starry Night”. Geaca s-a bucurat de un mare succes, am primit un feedback excelent, apoi a urmat un adevărat val de comenzi. Oamenii mă rugau să le pictez diverse lucruri pe haine. E vorba de diferite teme, de la subiecte abstracte, portrete, maşini, motociclete, animale de companie şi nu numai”, explică tânărul.

În ce priveşte picturile pe pânză şi hârtie, Ciprian foloseşte doua tehnici, care se mulează perfect pentru el, utilizând culorile acrilice sau acuarele. „În majoritatea temelor îmi place să merg pe realism şi detalii. Picturile de pe gecile de blugi, sunt realizate în culori acrilice, special făcute pentru textile”, mai spune el.

În viitorul apropiat îmi doresc să ţin cursuri şi să împărtăşesc cu cei interesaţi de artă plastică, secretele picturii în culori acrilice şi acuarele. Dar toate la momentul potrivit. Ciprian Călbează - pictor

Procesul de realizare are mai multe etape, de la gândirea şi concepţia temei, după care schiţează totul pe o foaie. Următoarea etapă constă în aplicarea primelor straturi de culoare, iar aici se lucrează în mai multe etape până la obţinerea culorilor şi a rezultatul dorit. Şi nu în ultimul rând, o etapă importantă este cea de fixare a culorilor la căldură.

Clienţi din toată lumea

Clienţii sunt din toată lumea şi provin din toate categoriile sociale. De la tineri şi până la vârstnici, numeroşi oameni au comandat tablouri sau haine pictate. „Arta mea este deschisă pentru toţi. Clienţii sunt oameni din toate categoriile. Am printre ei medici, artişti, avocaţi, probabil toate meseriile. În ce priveşte vârsta, au făcut comenzi oameni de toate vârstele. În ce priveşte comenzile pentru geci, cel mai des sunt cerute de adolescenţi. Fetele conduc detaşat aici, urmate de mămici şi tătici care vor hăinuţe pictate pentru ei şi bebeluşii sau copiii lor. Nu în ultimul rând, clienţii sunt din toată ţara şi din străinătate. Am avut comenzi din Marea Britanie, Italia, Franţa, America etc”, adaugă artistul.

Preţurile tablourilor şi ale gecilor sunt în funcţie de complexitatea subiectului pictat.Tablourile au dimensiuni ce pornesc de la 10x15 cm şi ajung până la dimensiuni imprsionante, la 150x200 cm, totul în funcţie de opţiunile clienţilor. Preţurile tablourilor pornesc de la 300 de lei, iar ale gecilor pictate, de la 250 lei. Cea mai scumpă geacă pictată a fost de 1.500 de lei.

E ambasadorul unui brand american de pensule

În ce priveşte temele, cel mai des pictate pe gecile de blugi sunt portretele, personaje din desene animate, peisaje, formaţii celebre, maşini, animale de companie. „Cea mai recentă temă a fost inspirată din folclorul şi portul românesc, din zona Moldova -Neamţ, o geacă ajunsă la Londra”, mai spune tânărul. Acesta a vorbit şi de planurile de viitor.

„Va urma o colecţie de geci pictate, manual în ediţie limitată, dar deocamdată mai multe detalii nu pot oferi. Însă va merita. Plus, voi avea câteva expoziţii în diverse galerii din ţară şi de afară”.

Până atunci, el se mândreşte cu cele mai recente realizări. În 2016, Ciprian a fost intervievat de o revistă dedicată artiştilor profesionişti din Statele Unite, care desenează in creion, „Colored Pencil Magazine”. Din 2019 , el este brand ambassador al brandului de pensule american „Princeton Brushes”, iar în această lună are un tablou expus la Zurich, în Elveţia, într-o galerie a International Watercolor Society (IWS).

