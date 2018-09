Artişti din Canada, Argentina, Italia şi Turcia vor aduce la Cluj cele mai interesante spectacole pentru copii din toată lumea, la WonderPuck 2018

O spectaculoasă paradă a păpuşilor va deschide WonderPuck 2018 vineri, 14 septembrie, de la ora 12.30, pe Bulevardul Eroilor. Pe scena mare din Piaţa Unirii va avea loc apoi un concert de alămuri, după care, de la 13.30, va avea loc ceremonia deschiderii oficiale a festivalului. De la ora 14, pe aceeaşi scenă este programat spectacolul Ţara lui Împreună, susţinut de Teatrul de Păpuşi „Puck”, Cluj-Napoca (în limba română).

De la ora 15, la scena mică din Piaţa Unirii urmează spectacolul Vechea tradiţie a lui Pulcinella – Pulcinella di mare, din Italia. Este un spectacol dedicat întregii familii, susţinut în limba italiană.

Zig Zag Circo (Argentina) va prezenta apoi la scena mare din aceeaşi piaţă spectacolul nonverbal Exact la timp!, urmat de la ora 18, de Taurul negru şi alte povestiri – Asociaţia Teatrală „Shoshin” din Cluj-Napoca (în limba maghiară). De la ora 19, la scena mare este programat un concert al celor de la Voltaj Academy.

Tombolă

Urmează, la ora 20, tragerile la sorţi pentru prima tombolă a festivalului. Se pot înscrie completând formularul portocaliu (introdus în urnă până la 19.30) cei care au împlinit 14 ani. Premiul I constă în bilete pentru întreaga familie pe ruta Cluj-Istanbul şi retur, oferite de Turkish Airlines. Premiul II este un ghiozdan complet echipat şi un abonament pentru toată stagiunea la Teatrul „Puck”. De asemenea, cel care câştigă Premiul III va primi un hamac oferit de Sport Addict şi un abonament la Teatrul „Puck”.

Pe scena mică va avea loc de la ora 20.30 spectacolul Monstrul apelor – Teatrul de Umbre „Cengiz Ozek”, Turcia (în limba turcă).

Ziua a II-a - program

A doua zi de festival, mai exact sâmbătă, 15 septembrie, va începe la ora 11, cu spectacolul Hansel şi Gretel – Trupa „Arcadia”, Teatrul „Regina Maria” Oradea (în limba română). De la ora 12:30, la scena mică spectacolul nonverbal Cabaret pe sfori – Compania de Teatru SoulMade, Bulgaria. La scena mare din Piaţa Unirii, de la ora 3:30 este programat Circul de Alamă, spectacol nonverbal susţinut de Csaba Méhes şi trupa Brass in the Five, Ungaria. La scena mică este programat de la 15:30 spectacolul nonverbal Exact la timp! – Zig Zag Circo, Argentina/Belgia. De la ora 17:00, va fi prezentat la scena mare spectacolul Pantalone în lună – Teatrul „Ion Creangă”, Bucureşti (în limba română). Urmează de la ora 19, tot în Piaţa Unirii, Carnavalul copiilor şi apoi tombola. De această dată, participă copiii care au completat câte un talon roz şi l-au introdus în urna amplasată în Piaţa Unirii până la ora 19. Se oferă ca Premiu III un ghiozdan complet echipat, oferit de Autoveneţia, plus un abonament la Teatrul „Puck”, valabil pe toată durata stagiunii. Premiul II constă într-o tabletă oferită de Copyland şi un abonament. Câştigătorul Premiului I va primi un sejur de 7 nopţi, oferit de Eximtur pe litoralul Mării Negre, în Bulgaria.

La ridicarea premiilor, conform regulamentului de concurs, la ambele tombole copiii trebuie să fie costumaţi de carnaval.

În Piaţa Unirii este programat de la ora 21 un moment special: Trol - spectacol cu foc susţinut de Paladinii de Terra Medies.

Ce facem în cea de-a treia zi

Cea de-a treia zi de festival, duminică, 16 septembrie, va începe de la ora 10, la scena mare din Piaţa Unirii, cu spectacolul Ursuleţul şi anotimpurile – Teatrul de Păpuşi „Prichindel”, Alba Iulia. Tot aici, de la ora 12 va fi prezentat spectacolul Prietenii Motanului Încălţat, susţinut de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova. Ambele reprezentaţii vor avea loc în limba română. De la ora 14, la scena mică urmează Păcălici la circ, spectacol în limba maghiară al Teatrului de Păpuşi „Spiriduş” din Satu Mare. Pe scena mare va fi prezentat de la 15.30 spectacolul Regele gol – Teatrul „Arlechino”, Braşov (în limba română). De la ora 16.30 va avea loc pe aceeaşi scenă ceremonia de închidere oficială a ediţiei.

Pe tot parcursul festivalulu, Piaţa Unirii va găzdui ateliere adresate copiilor, fie de creaţie, fie de mânuire sau de gătit, iar meşterii populari vor susţine ateliere de ţesut şi de împletit. Vor mai avea loc ateliere susţinute de cei de la Teatrul Colibri, Compania Managis Bio sau Asociaţia Sosonuti. Ca urmare, toţi micii artişti sunt aşteptaţi la WonderPuck 2018 să creeze lucruri frumoase şi să îşi facă noi prieteni!

Spectacolele şi concertele din Piaţa Muzeului le sunt dedicate în cadrul WonderPuck 2018 adolescenţilor. Primul moment va fi susţinut de Trupa Şapte de la Palatul Copiilor, vineri, 14, septembrie, de la ora 18.30 şi se numeşte Almost, Maine. Urmează de la ora 19.30 un moment Commedia dell’Arte, susţinut de Rondul de noapte din Cluj-Napoca. De la ora 20 este programat spectacolul de improvizaţie ImproVshow, al Trupei Silver din Cluj-Napoca. Seara se încheie la ora 21:30 cu un concert Pink Tatoo şi Trupa lu Bunu din Cluj-Napoca. Sâmbătă, de la ora 14, programul de la scena din Piaţa Muzeului începe cu un concert Hy Dak Musiq – Asociaţia „Povestea unei seri”, Cluj-Napoca. De la ora 17:30 va avea loc Femeia albă, un spectacol nonverbal susţinut de artista Magali Chouinard din Canada. La final, de la ora 19, va avea loc spectacolul În Viitorul Apropiat, susţinut de Reactor de creaţie şi experiment, Cluj-Napoca.

În curtea castelului de la Bonţida programul WonderPuck 2018 începe duminică, 16 septembrie, de la ora 11, cu spectacolul Dănilă Prepeleac, susţinut de artiştii Teatrului de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca (în limba română). De la ora 12.30 este programat Taurul negru şi alte povestiri, moment susţinut de Asociaţia Teatrală „Shoshin” din Cluj-Napoca (în limba maghiară). Urmează la ora 13.30 spectacolul nonverbal

Circul de Alamă, susţinut de Csaba Méhes şi trupa Brass in the Five din Ungaria. Ultimul moment va consta într-o reprezentaţie a spectacolului Poveşti clujene, susţinut de la ora 16.30 de artiştii Teatrului „Puck”.

Festivalul WonderPuck 2018 este organizat de Teatrul de Păpuşi „Puck”, Asociaţia Esua şi Clubul „Lions”, cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj, al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca şi al Administraţiei Fondului Cultural Naţional.

Participarea la toate evenimentele din cadrul WonderPuck 2018 este gratuită!

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

Teatrul de Păpuşi „Puck” a fost înfiinţat 1950 şi se află în subordinea Consiliului Judeţean Cluj. Palmaresul instituţiei cuprinde 300 de premiere, atât la secţia română, cât şi la cea maghiară, precum şi importante premii şi nominalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuşi „Puck” este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacole pentru copii. Începând cu anul 2002, instituţia clujeană este gazda Festivalului Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck”, unul din evenimentele importante ale Clujului, iar din septembrie 2017 a iniţiat Festivalul Stradal „WonderPuck”, un eveniment dedicat întregii familii.