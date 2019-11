Aplicaţia mobilă de 1 milion de euro cu care ne putem feri copiii de obezitate. Unul din 3 copii în România este supraponderal

O firmă din Cluj, care dezvoltă aplicaţii mobile şi jocuri pe calculator, a obţinut o finanţare europeană în valoarea de 650.000 euro pentru dezvoltarea unei aplicaţii care să-i ajute pe părinţi să asigure copiilor o alimentaţie sănătoasă. Aplicaţia, care în final va necesita o investiţie de 1 milion de euro, are la bază un program de inteligenţă artificială şi se adresează familiilor cu copii între 9 şi 11 ani.

„Ideea noastră a venit acum doi ani de zile, când noi, co-fondatorii aplicaţiei Wello, am avut probleme de sănătate şi trebuia să slăbim pentru a ne reveni. Lucrând în domeniul IT şi având fiecare o familie, ne-am gândit să facem o platformă digitală de sănătate care ar putea să ajute toate familiile din România. Atunci am reuşit să accesam fonduri europene în valoarea de 650.000 euro care ne-au permis să dezvoltăm acest proiect complex”, a susţinut pentru „Adevărul”, Sveatoslav Vizitiu, 33 de ani, co-fondator Wello.

Poate fi descărcată gratuit pe orice smartphone

„Unul din 3 copii în România sunt supraponderali, aşadar publicul nostru ţintă sunt familiile care au copii cu probleme de sănătate cauzate de obezitate, însă platforma poate fi folosită şi de familiile care îşi doresc să aibă un stil de viaţă sănătos. Aplicaţia are două interfeţe diferite, una pentru părinţii şi una pentru copii, astfel încât cei mici sunt motivaţi să scadă în greutate într-un mod distractiv şi plăcut, iar părinţii primesc sfaturi utile pentru un stil de viaţă sănătos”, spune Sveatoslav.

Aplicaţia poate fi descărcată gratuit pe orice smartphone (iOS sau Android) şi este dezvoltată cu două interfeţe diferite pentru părinţii şi copii, astfel încât cei mici sunt motivaţi să scadă în greutate într-un mod distractiv şi plăcut, iar părinţii primesc sfaturi utile pentru un stil de viaţă sănătos.

Interacţiunea copiilor prin jocuri

Părinţii se conectează cu telefonul la aplicaţia descărcată de copii - unde aceştia înregistrează activităţile zilnice şi ce alimente au consumat. Pe baza acestor informaţii, aplicaţia poate recomanda o dietă adaptată la necesităţile copiilor. De asemenea, este folosită gamificarea, copiii find stimulaţi cu premii virtuale să facă mişcare. Aplicaţia Wello se bazează pe interacţiunea copiilor prin jocuri, aceştia realizând activităţi variate prin care primesc recompense din partea părinţiilor, sau organizând competiţii între membrii familiei sau grupul de prieteni.

Pentru părinţi, aplicaţia Wello oferă diverse funcţionalităţi menite să îi implice cât mai activ în procesul de slăbire al copiilor, de la sfaturi de alimentaţie sănătoasă şi variată, personalizate în funcţie de preferinţele culinare, până la idei de activităţi fizice care pot fi realizate împreună cu copiii. În plus, părinţii pot urmări direct din aplicaţie evoluţia copilului în timp real printr-un mod de monitorizare al activităţile acestora înregistrate prin smartdevice-uri sau telefon.

Au participat experţi nutriţionişti şi psihologi

Cea mai mare provocare a IT-iştilor a fost să înţeleagă cum ar putea, prin intermediul tehnologiei, să vină în ajutorul cât mai multor familii din România. „Pentru a identifica cât mai bine comportamentul şi nevoile potenţialilor utilizatori ai aplicaţiei, am organizat interviuri repetate cu câteva familii, dar şi cu specialişti din domenii conexe, reuşind astfel să găsim soluţia perfectă”.

Complexitatea proiectului a necesitat implicarea mai multor experţi din domenii precum: design, dezvoltare, programare dar şi din nutriţie şi psihologie. „Accesarea fondurilor europene ne-a facilitat crearea unei echipe multidisciplinare. Suntem o echipă de peste 15 persoane care lucrează în acest moment la Wello. Pe partea de implementare, dezvoltare şi mentenanţă avem cinci angajaţi care lucrează la aplicaţiile mobile iOS şi Android, cinci persoane pe partea operaţională, de vânzări şi marketing, şi alte cinci persoane pe partea de informaţii legate de un stil de viaţă sănătos. În acelaşi timp, ne bucurăm de consilierea din partea unor mentori pe partea de business şi medical, care ne îndrumă spre succes pe piaţa din România”, a explicat Sveatoslav.

În momentul de faţă, pe partea de nutriţie, echipa colaborează cu Simona Tivadar (medic primar în diabet, boli de nutriţie şi metabolism), Iulia Hădărean (nutriţionist), Ioana Popa (nutriţionist), Mihaela Vornicu (psiholog) şi Georgiana Roşca (psiholog).

Inteligenţa artificială în luptă cu obezitatea

„Prin monitorizarea şi înregistrarea directă în aplicaţie a activităţilor fizice şi nutriţionale ale familiei, algoritmul de inteligenţă artificială va putea ajusta corect dietele pentru membrii familiei, şi va schimba în timp real planul nutriţional al acestora”, susţine Sveatoslav. El a mai precizat că „reţetele culinare din această platformă digitală au fost selectate pe baza produselor şi reţetelor tradiţionale dar şi internaţionale, şi sunt corelate automat cu activităţile pe care membrii familiei le desfăşoară zi de zi. În plus, aplicaţia oferă sfaturi alimentare primite de la nutriţioniştii noştri, care în timp vor fi automatizate prin inteligenţă artificială.”

Au fost folosite resurse preluate de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) care se axează pe informaţii legate de nutriţie, ca de exemplu: fiecare ingredient folosit în propunerile de reţete are trecut aportul energetic, precum şi alte beneficii aduse, atunci când este consumat.

Aplicaţie în varianta beta – reţete în limba engleză

Aplicaţia a fost lansată în varianta beta la începutul lunii octombrie, având în prezent peste 1.000 de utilizatori care utilizează Wello de pe iOS şi Android. La o parte din reţete, cantităţile necesare de ingrediente sunt trecute în limba engleză şi este furnizat un link la un site/blog de limbă engleză în care apare şi modul de preparare. „Reţetele recomandate de aplicaţia Wello vor fi progresiv adaptate pentru piaţa din România, aşadar în următoarele săptămâni plănuim ca toate reţetele şi informaţiile despre acestea să fie exprimate în grame, exclusiv în limba română”, susţine Sveatoslav.

Aplicaţia poate fi descărcată gratuit, iar dezvoltatorii susţin că acest lucru va rămâne valabil, urmând ca anumite funcţionalităţi să fie accesibile în baza unui abonament lunar.