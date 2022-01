Anunţul revoluţionar al unui medic român din SUA: „Vaccinul pan respirator nu mai e ceva SF”

Medicul român Theo Trandafirescu este unul dintre cei mai apreciaţi din New York. FOTO Arhivă personală

Profesor universitar la Facultatea de Medicină a Universităţii Mount Sinai din New York şi doctor la Queens Hospital Center, având triplă specializare – Medicină Internă, Pneumologie şi Terapie Intensivă, Theo Trandafirescu anunţă o adevărată revoluţie farma. Laboratoarele din SUA sunt tot mai aproape de a obţine un vaccin special, pe care el îl numeşte „pan respirator”.

Noul vaccin ar urma să apară undeva într-un an sau doi şi ar trebui să protejeze împotriva tuturor virusurilor respiratorii, nu doar a SARS-CoV-2. Mai mult, ar proteja şi în faţa viitoarelor tulpini ale SARS-CoV-2, anticipându-le. Până acum s-a vorbit doar timid şi numai despre un super vaccin doar pentru SARS-CoV-2, dar discuţia s-a extins şi asupra altor virusuri. „În curând, va apărea vaccinul pan respirator, care nu va fi doar împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, ci şi cu virusuri gripale, adenovirusuri şi alte virusuri. Va fi adevărata revoluţie în medicină. Sună SF, dar nu mai e şi cred că într-un an sau doi am putea să avem acest vaccin extraordinar”, spune medicul.

Theo Trandafirescu a explicat că, iniţial, s-a vorbit despre un vaccin polivalent, care ar ţinti mai multe variante ale aceluiaşi virus. „ Vaccinul pan respirator ar viza mai multe virusuri diferite”, a precizat Trandafirescu.

„Ca pe vremuri, în România Socialistă”

Pe de altă parte, reputatul doctor american de origine română anticipează ce ne-ar putea aştepta în România, în acest val 5. În America, chiar dacă Omicron e mult mai puţin letal decât variantele anterioare ale SARS-CoV-2, au început să apară probleme. Totul din cauza faptului că, dat fiind numărul uriaş al infectărilor, medicamentele practic nu mai sunt de ajuns, iar mulţi medici s-au îmbolnăvit de COVID-19. Aşa s-a ajuns că tot mai multe spitale americane încep să se confrunte cu lipsa personalui medical, pe lângă lipsa medicamentelor. „E ca pe vremuri, în România Socialistă”, spune medicul. De notat însă că SUA au avut şi 1,2 milioane de infectări într-o singură zi, iar până în prezent cel puţin o treime din populaţia ţării a trecut prin boală. Totodată, peste 70% dintre americani sunt vaccinaţi.

„În SUA, Omicron e mult mai puţin agresiv decât variantele anterioare, dar problema e că a măcinat resursele şi începem să ne confruntăm cu raţionalizarea medicamentelor şi a resurselor. Am pacienţi pentru care mă lupt unde să-i trimit la urgenţă, pentru că mulţi medici sunt bolnavi şi chiar dacă boala nu e foarte gravă, nu mai pot lucra”

Vestea bună, pe lângă faptul că apariţia unei noi generaţii de vaccinuri pare iminentă, este că ne apropiem cu paşi repezi de finalul pandemiei şi de momentul în care SARS-CoV-2 va deveni un virus endemic. „Cea mai grea parte a pandemiei a trecut, ne apropiem de momentul când boala va deveni endemică. Şi ne apropiem treptat de normalitate, chiar dacă pentru început va fi doar un fel de «nouă normalitate», în care vom continua să respectăm nişte reguli de bază, care să prevină infectarea. Direcţia arătată de Omicron este că virusul va continua să slăbească şi ar trebui ca boala să devină tot mai puţin complicată. Aceasta va fi aproape sigur direcţia, însă cum în medicină niciodată nu există garanţii, nu ne permitem să coborâm încă garda”, punctează Trandafirescu.

Vă recomandăm să mai citiţi: