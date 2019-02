Antreprenori români şi străini, cursanţi în programul EMBA al singurei şcoli britanice 100% de afaceri din Cluj

„Anul acesta aniversăm 5 ani de la lansarea programului de EMBA, perioadă în care peste 100 de studenţi au urmat cursurile şcolii noastre de business. Am reuşit să atragem persoane extrem de talentate care activează în companii care produc impact şi valoare pe piaţa din România şi nu numai. Studenţii noştri s-au afirmat şi poziţionat în scurt timp în rândul celor mai performante grupe de EMBA cu care lucrăm la nivel mondial. Acest succes se datorează într-o mare măsură colaborării şi implicării mediului de afaceri din Cluj şi a comunităţii academice în construirea unui parteneriat solid. Dorim să consolidăm şi să dezvoltăm acest parteneriat în anii care vin“, afirmă, într-un comunicat, Andrew Taylor, director EMBA University of Hull din Cluj-Napoca.



Cursurile pentru cea de-a cincea generaţie de cursanţi au început joi, 7 februarie. La acestea s-au înscris circa 30 de manageri şi antreprenori, români şi străini, care lucrează în domenii precum: financiar-bancar, IT&C, energie, dezvoltare imobiliară, comerţ online, inginerie, consultanţă, tehnică medicală, construcţii, industria alimentară.

Din acest an, se mai arată în comunicat, EMBA University of Hull din Cluj-Napoca oferă posibilitatea de a urma una dintre cele două specializări, General EMBA şi Tech EMBA: „Modulele cuprind cursuri despre management general, mediul internaţional de afaceri, consultanţă, managementul proiectelor şi economie, respectiv despre managementul infrastructurii, securitate cibernetică, managementul sistemelor software şi inovaţie“.

Aceste cursuri au dublă acreditare internaţională - MBA (The Association of MBAs) şi AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) - şi se derulează pe parcursul a doi ani, cu profesori britanici de la University of Hull.





