Ani grei de închisoare pentru monstrul din Italia care a ţinut sclavă o româncă timp de 10 ani. „Mă lovea cu ciocanul în cap şi îl învăţa şi pe copil să dea”

Italianul a dat dovadă de o cruzime ieşită din comun. A abuzat-o şi a violat-o pe Mihaela Condrea (31 de ani), între 2007 şi 2017, iar în ultimii ani a ţinut-o legată în lanţuri într-o magazie subterană. Într-un final, când vecinii au aflat ce se petrecea acolo, femeia a fost salvată, iar Giordano a fost arestat.

A urmat un proces lung, iar verdictul a venit abia marţi, 18 februarie, notează publicaţia italiană Qui Cosenza. Deşi procurorul a cerut 26 de ani de închisoare pentru călăul româncei, judecătorii Curţii de Apel din Catanzaro au considerat că sunt suficienţi 20 de ani de pedeapsă. Asta deşi Giordano nu se afla la prima faptă de acest fel. Potrivit jurnaliştilor de la Il Post , bărbatul a mai fost condamnat pe 26 martie 1995, la 5 ani de închisoare pentru diverse infracţiuni, inclusiv răpire, violenţă sexuală, torturarea şi rănirea unei femei de 23 de ani.

Ce s-a întâmplat

Mihaela a trăit un adevărat coşmar în Italia, unde a ajuns să lucreze ca îngrijitoare pentru o familie de italieni. Totul s-a schimbat la scurt timp, din 2007, după ce femeia de care avea grijă a decedat. Din acel moment, Mihaela a rămas la cheremul văduvului Giordano, care s-a dovedit a fi un adevărat monstru. Sub ameninţarea cu moartea, italianul a transformat-o practic într-o sclavă.

Ea povestit totul cu lux de amănunte pentru televiziunea italiană Canale 5, iar jurnaliştii italieni care au intervievat-o în cadrul emisiunii Pomeriggio Cinque au fost şocaţi de întreaga poveste.

Tentativă de evadare zadarnică

Românca a avut o tentativă de evadare ca în filme, însă a fost prinsă şi pedepsită cu cruzime de călăul ei, care a obligat-o ulterior să trăiască într-o magazie sub pământ.

„Mi-am confecţionat o coardă din cearşafuri sperând să pot coborî cu ea, eram închisă sus, la etajul patru, dar m-a prins exact când mă urcam pe fereastră. M-a tras de păr şi m-a izbit cu capul de pereţi, apoi mi-a astupat gura cu nişte cârpe ca să nu pot ţipa. M-a trântit la pământ şi a început să mă lovească sălbatic cu pumnii şi picioarele, cu bucăţi de lemn, cu tot ce avea la îndemână. Îngrozită, m-am închis în mine însămi şi de frică nu am mai încercat niciodată să fug, pentru că am trecut prin momente îngrozitoare”, a dezvăluit Mihaela.

Mihaela a trăit ani de zile legată cu lanţuri, la câţiva metri sub pământ. FOTO Corriere della Calabria

Violată în repetate rânduri, ea a născut un băieţel şi o fetiţă. Însă nici venirea pe lumea a copiilor nu l-a sensibilizat pe italian. Bătăile se ţineau lanţ, iar monstrul i-a spart într-o zi capul cu ciocanul, apoi a cusut-o pe viu cu un fir de pescuit. Cinic, italianul l-a obligat şi pe băieţel să-şi lovească mama şi să îi vorbească urât.

„Prima dată m-a cusut când am încercat să fug şi aproape m-a omorât în bătaie, a doua oară mi-a spart capul cu un ciocan. A treia oară când s-a întâmplat m-a lovit cu o bucată de lemn, am trei cicatrici în cap în urma acestor lovituri. Când m-a lovit cu ciocanul eram în maşină, el a luat ciocanul şi a început să mă lovească ba chiar îl învăţa şi pe copil să o facă, mă loveau amândoi în acelaşi timp. După ce am stat o noapte întreagă cu capul spart, cu rana sângerândă, a doua zi m-a cusut cu un ac şi fir de pescuit. În timp ce mă cosea mi-a spart un alt vas de sânge care mi-a provocat altă hemoragie”, a spus Mihaela.

Şi copiii au rămas cu traume

Bruta nu şi-a menajat nici copiii. Băieţelul încasa bătăi crunte atunci când ieşea din cuvântul său, iar fetiţa care s-a născut ulterior nu a văzut lumina zilei, fiind ţinută închisă în magazie.

„Fetiţa nu mergea şi nu vorbea, pentru că practic stăteam toată ziua închise în baracă. Stăteam acolo, îi dădeam să mănânce, o îngrijeam şi mă rugam, mă rugam foarte mult. Ea îşi mişca greu picioarele, nu mergea, pentru că stătea numai închisă. Făceam ceea ce puteam, eram şi fără lumină, profitam de dâra de lumină care mai ajungea uneori de afară”, a mai spus românca.

Coşmar cu prelungiri

După ce Mihaela a fost găsită şi eliberată, italianul a încercat să-i mintă pe anchetatori, spunând că românca a fost cea care l-a rugat să o adăpostească în beci. Însă coşmarul Mihaelei avea să continue. După ce bărbatul care a maltratat-o timp de 10 ani a ajuns după gratii, rudele acestuia au început să facă presiuni asupra ei, pentru a da declaraţii în favoarea acestuia. În plus, femeia a fost nevoită să rămână în Italia până la finalizarea procesului. Acum, după încheierea procesului, ea ar urma să se întoarcă în ţară definitiv.