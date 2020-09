Angajaţii maghiari ai Teatrului de Păpuşi din Cluj vor un teatru separat. Totul a început cu o finanţare din Ungaria

Teatrul de păpuşi Puck are o secţie în llimba maghiară. FOTO: Arhiva teatrului

„Cu mare bucurie anunţăm publicul că angajaţii secţiei maghiare a Teatrului de Păpuşi PUCK au ajuns la un consens în privinţa necesităţii Teatrului Maghiar de Păpuşi din Cluj-Napoca”, se arată într-un comunicat transmis, astăzi, de Grupul de iniţiativă al Teatrului Maghiar de Păpuşi Cluj.



Motivul: „înfiinţarea la Cluj-Napoca a unui Teatru de Păpuşi Maghiar de sine stătător, cu finanţare de la bugetul de stat, ar fi benefică pentru dezvoltarea şi activitatea lor profesională, precum şi pentru publicul lor.” O solicitare semnată de 19 persoane - întreaga secţie maghiară - a fost trimisă Consiliul Judeţean Cluj, finanţatorul instituţiei.

Scandalul de la Teatrul „Puck” izbucnit la mijlocul lunii august, însă „separatiştii” nu au avut susţinerea întregii secţii maghiare. Mai mult, chiar Varga Ibolya, şef secţiei maghiare, s-a opus demersului.

„De la începuturile sale Teatrul de Păpuşi ”Puck„ a avut două secţii, a avut scenografi si regizori maghiari. Dacă într-adevăr au suferit de discriminare ce doi acuzatori, Vadaş şi Urmánczi Jenő (cei doi „separatişti care au început scandalul-nr), au fost complici la un act care este pur si simplu jenant. Să spui că e discriminare de zeci de ani este un argument jignitor la adresa unor oameni care nu se mai pot apăra, fiind decedaţi”, a spus Ibolya, citată de Clujul Cultural, făcând referire la actorii şi regizorii maghiari morţi dar care au activat şi adus glorie teatrului. În schimb, „separatiştii”, au avut susţinerea preşedintelui UDMR Cluj, Csoma Botond, care a participat alături de aceştia la o conferinţă de presă la mijlocul lunii august.

Preşedintele CJ: „Vom face ce spune legea”

Varga Ibolya, şef secţiei maghiare, care la început a criticat demersul „separatiştilor”, şi-a schimbat părerea şi se numără printre semnatarii scrisorii în care se cere schisma Teatrului Puck, iar secţia maghiară să fie transformată într-un teatru de sine stătător. Teatrul are 60 angajaţi dintre care 12 actori români, 11 maghiari şi 1 regizor maghiar. La sectorul tehnic, în secţia maghiară toţi sunt unguri, iar la secţia română este şi un…maghiar.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, declarat pentru „Adevărul” că nu a primit solicitarea secţiei maghiare. Legat de ideea înfiinţării unui Teatru Maghiar de Păpuşi pe care Consiliul Judeţean să-l finanţeze, el a afirmat: „Nu vrea să mă antepronunţ. Există o legislaţie care stabileşte ce se paote şi ce nu se poate. Vom face exact ce spune ce spune legea. NU vom analiza oportunitatea, ci legalitatea”

Preşedintele UDMR Cluj, Csoma Botond, care a prins în programul său electoral privind candidatura la Primăria Cluj-Napoca, înfiinţarea unui teatru maghiar de păpuşi, a declarat pentru „Adevărul”: „Legislaţia permite înfiinţarea unui astfel de teatru. În plus, există şi o oportunitate în acest sens”.

Directorul Teatrului: „S-a făcut subiect de campanie electorală”

Directorul Teatrului de Păpuşi Cluj, Emanuel Petran, acuză, într-o scrisoare deschisă, conducerea UDMR Cluj că şi-a făcut un subiect de campanie electorală din ruperea în două a Teatrului şi atragerea de finantare de la Guvernul Ungariei, prin Fondul Bethlen Gábor. Scrisoarea este adresată lui Csoma Botond, preşedintele UDMR Cluj şi candidat la Primăria Cluj-Napoca:

„Bună ziua! Nu vă cunosc personal şi am fost surprins neplăcut să văd cum instituţia pe care o conduc a fost târâtă fără voia ei, prin programul dumneavoastră electoral, într-un scandal cu tentă politică. Dar cum eu şi colegii mei de la Teatrul de Păpuşi nu facem politică, o să încerc să vă semnalez aspectele acestui eveniment din poziţia pe care o deţin în cadrul instituţiei, cea de manager.

Conduceţi un partid, iar acest lucru presupune un act managerial. Aţi iniţiat un proiect prin care doriţi să convingeţi electoratul maghiar că îi va fi mai bine pe viitor din punct de vedere cultural, iar mai apoi din punct de vedere social, adică nişte oameni educaţi vor avea o viaţă mai bună. Perfect de acord! Şi eu dacă aş fi minoritar în Ungaria, aş încerca probabil acelaşi lucru, bineînţeles, respectând legile statului de care aparţin. Cu toate acestea, nu aş iniţia un proiect prin care munca a sute de oameni de-a lungul a 70 de ani, jumătate din aceştia fiind maghiari, să fie ştearsă cu buretele şi aruncată la coş. Dacă sunt atât de mulţi maghiari care au avut posibilitatea de a se manifesta artistic pe scena Teatrului Puck, ba chiar cei care l-au înfiinţat sunt preponderent maghiari, unde este discriminarea de zeci de ani pe care cei doi domni o clamează?

Domnii Urmánczi Eugen şi Vadas László, secondaţi de doamna Réka Csűrös, sub umbrela proiectului dumneavoastră electoral, fac afirmaţii extrem de grave la adresa Teatrului de Păpuşi, a Consiliului Administrativ şi a mea personal. Vă aduc la cunoştinţă, că aceste afirmaţii sunt complet nejustificate, că nu au nicio bază reală şi pentru care eu, ca manager, îi voi acţiona în judecată pe cei doi pentru grave prejudicii aduse imaginii instituţiei şi pentru dezinformarea în formă repetată a opiniei publice.

Să ne întoarcem la ideea de la care am pornit, cea de management. Din punctul meu de vedere, un bun manager este cel care se înconjoară de oameni morali, capabili şi cât mai buni profesionişti. Principala calitate managerială este aceea de a gestiona cât mai bine calităţile şi acţiunile acestora. Probabil, vi s-a propus de către cei doi aventurieri o idee care vi s-a părut bună pentru campania dumneavoastră şi aţi girat-o. Nu v-aţi pus niciodată problema dacă aceştia spun adevărul, dacă au o bază reală şi legală, dacă au capacitatea de a gestiona situaţia în care singuri au intrat şi dacă sunt morali. Dumneavoastră vreţi să construiţi un teatru cu cei doi. Aţi fi putut să îmi daţi un telefon şi să mă întrebaţi care sunt calitaţile manageriale ale acestor doi oameni. Vă informez că aceştia au fost numiţi de-a lungul timpului, de către mine, în funcţia de Şef Secţia Maghiară. Nu au venit cu nicio idee inovatoare pentru secţia maghiară, nu au înţeles nimic din zona administrativă a funcţionării instituţiei, nu au făcut altceva decât să încerce să-şi promoveze propriile proiecte, motiv pentru care, după câteva luni, i-am înlocuit. NU AU FOST ÎN STARE SĂ CONDUCĂ O SECŢIE!

Dumneavoastră doriţi să construiţi cu ei un teatru. Este ciudată această dorinţă, nu prin faptul că doriţi existenţa lui, lucru poate normal, ci pentru faptul că aţi propus doi diletanţi într-ale managementului. Ei nu înţeleg nimic din ce se întâmplă într-o instituţie publică, nici din punct de vedere administrativ, nici logistic şi nici financiar. Ca dovadă sunt acuzele nefondate pe care le aduc, faptul că au participat la conducerea teatrului, dar, totuşi, spun că sunt discriminaţi, faptul că au putut să schimbe prin propuneri lucrurile din secţie, dar nu au făcut-o. I-aţi transformat într-un stindard pentru proiectul dumneavoastră electoral. Dacă stindardul dumneavoastră sunt doi oameni care nu încearcă altceva decât să atragă bani în interes personal din Fondurile Bethlen Gábor, atunci aveţi mari probleme. Ca manager. Dacă nu aţi dorit decât să faceţi din ei o trompetă electorală, atunci aţi reuşit cu prisosinţă. Dar, dumneavoastră conduceţi un partid. Iertaţi-mă, dar nu aţi putut manageria un punct simplu al programului dumneavoastră electoral. Ca de la manager la manager vă întreb: CUM VEŢI CONDUCE UN ORAŞ?”

Scandalul a început de la o finanţare din partea Guvernului Ungariei

Scandalul a pornit la mijlocul lunii august, din cauză că directorul Teatrului, Emanuel Petran, a refuzat să semneze acordul de colaborare între instituţie şi Asociaţia Apropo, condusă de Jenő Urmánczi (unul dintre iniţiatorii grupului care doreşte dezmembrarea Teatrului-nr). Asociaţia acestuia a obţinut de la Fondul Bethlen Gábor, fonanţat de Guvernul Ungariei, sprijin în valoare de 15 milioane forinţi (42 867 euro) pentru secţia maghiară, însă banii – în lipsa unui acord – nu pot fi folosiţi.

„Eu nu am semnat nici un contract cu Apropo şi deci nu ştiu cum am apărut noi pe site la fundaţia ungară Bethlen Gabor, un fel de AFCN unguresc, că au ei parteneriat cu noi, când eu nu am semnat aşa ceva. Îi dau în judecată pe Urmánczi şi pe Vadaş, fost angajat al ”Puck” pentru ce au spus despre mine, jignirile şi acuzaţiile false pe care le-au făcut. Nu se susţin”, a spus managerul Emanuel Petran, citat de Clujul Cultural.

Discriminare sau bani

Discriminare. Aceasta a fost principala acuzaţie adusă, la mijlocul lui august, de „Grupul de iniţiativă” care cerea înfiinţarea unui Teatru Maghiar de Păpuşi de sine stătător. Teatrul de Păpuşi „Puck” are secţii în limba română şi maghiară şi este subvenţionat de Consiliul Judeţean Cluj. Într-o conferinţă de presă la care a fost invitaţi doar jurnaliştii maghiari, doi angajaţi ai secţiei maghiare şi preşedintele UDMR Cluj, Csoma Botond au invocat următoarele probleme:

-secţia maghiară nu dispune de un buget propriu

- şeful secţiei nu are putere decizională.

-secţia română este avantajată în distribuirea veniturilor instituţiei, în folosirea sălii, la deplasări şi la participările la festivaluri.

- secţia maghiară a beneficiat de 15.000 lei pentru a realiza două spectacole în anul 2020, secţia română a avut la dispoziţie de 65 000 lei pentru realizarea celor două spectacole proprii. - în anul 2018, secţia română a putut participa la şapte festivaluri în străinătate, deplasările fiind finanţate de instituţie, în schimb secţia maghiară s-a putut deplasa la un singur festival, în condiţiile în care costurile călătoriei au fost plătite de gazda evenimentului.

- secţia maghiară a încercat în ultima vreme să completeze finanţarea primită de la instituţie din bani obţinuţi din concursuri de proiecte, însă, până la urmă, directorul Emanuiel Simion Petran a împiedicat şi această soluţie, refuzând să semneze acordul de colaborare între instituţia pe care o conduce şi Asociaţia Apropo, înfiinţată cu scopul de a ajuta secţia maghiară.

Asociaţia Apropo condusă de Jenő Urmánczi a obţinut de la Fondul Bethlen Gábor un din Ungaria sprijin în valoare de 15 milioane forinţi (42 867 euro) pentru secţia maghiară, însă banii – în lipsa unui acord – nu pot fi folosiţi pentru moment.

Reacţia conducerii: „Îi dau în judecată”

Managerul Emanuel Petran şi şefa secţiei maghiare, Varga Ibolya, au respins, într-o conferinţă de presă care a avut loc la mijlocul lunii august, toate acuzaţiile „separatiştilor”

„Îi dau în judecată pe Urmánczi şi pe Vadaş, fost angajat al ”Puck” pentru ce au spus despre mine, jignirile şi acuzaţiile false pe care le-au făcut. Nu se susţin”, a spus managerul.

Petran a mai spus că financiar-contabiliceşte diferenţa de bani dintre secţia română şi cea maghiară e de doar 2.000 de lei. În plus, de când e în funcţie, de 8 ani, acesta a lucrat cu 91 de actori maghiari. „Cum sunt atunci discriminaţi?”, s-a întrebat acesta.

Legat de proiectul de finanţare, acesta a precizat: „Procedura e că proiectele sunt discutate cu asociaţiile si discutate bugetele inclusiv cu proiectele asociatiilor. Ei mi-au zis că e secret proiectul, că le-am cerut să-l prezinte. Eu nu am semnat proiecte cu Asociatia Bethlen Gabor. Ii provoc pe aceasta cale sa ne arate câţi bani publici maghiari au încasat din contractele cu Bethlen Gabor. Apare Teatrul Puck pe site la Bethlen, 44.000 euro. E o suma mare, unică”, a spus Petran.

