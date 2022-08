Andreea Esca, show într-o postură nemaivăzută. Vedeta Pro TV a mixat pe una dintre scenele de la Untold VIDEO

Vedeta a mixat alături de DJ-ul Otravă şi a părut că se simte în elementul ei. A luat apoi microfonul şi nu a ezitat să cânte la un moment dat „Imnul golanilor”, piesa compusă în 1990 de Cristian Paţurcă şi care a devenit celebră în timpul manifestaţilor din Piaţa Unirii, în acelaşi an.

Cu câteva ore înainte de a urca la platane, Andreea Esca şi-a anunţat fanii pe reţelele sociale. „Bună dimineaţa!!!!! De la ora 19:00 (cum altfel) vă aştept la un alt fel de pupitru! Doar azi! La Untold, Scena TIME, unde alături de Blogu lu' Otravă vă voi împărtăşi din preferinţele noastre muzicale! Pe vechi:) dar nu numai! Ce ziceţi? Ne vedem?”, a scris vedeta Pro TV.

Până acum, în cele trei zile de festival, sute de mii de tineri au petrecut la Cluj, la Untold. Artişti precum Above & Beyond, David Guetta, Major Lazer sau Dimitri Vegas & Like Mike au ţinut capul de afiş în primele trei zile. Potrivit organizatorilor, la Cluj au ajuns zeci de mii de oameni din peste 100 de ţări pentru a lua parte la cel mai mare festival din Sud-Estul Europei. În 2015, Untold a primit premiul „Best Major Festival” acordat în cadrul galei European Festival Awards 2015, desfăşurată în Olanda pentru cel mai bun festival mare al anului respectiv.

Vă recomandăm să mai citiţi: