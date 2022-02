Anda Adam pozează în victimă după gafele de la Cluj: „Din toţi cei pe care i-am văzut eu, sunt singura amendată” FOTO

Anda Adam a fost amendată la începutul săptămânii, în Cluj-Napoca. „Adevărul” relata: „maşina vedetei era parcată neregulamentar luni, 7 februarie, în jurul orei 09.00, în zona străzii Henri Barbusse, din Cluj-Napoca”.

Conform unor surse, „Anda Adam a oprit BMW -ul la intersecţia străzilor Călan şi Henri Barbuse, în Mărăşti, cu o roată pe trecerea de pietoni”.

Vedeta a încercat să explice ceea ce s-a întâmplat pe contul său de Instagram: „Vreau să menţionez că nu am fost nici măcar o secundă pe trecerea de pietoni, am fost lângă acea trecere de pietoni, la un metru distanţă. Într-adevăr eram aproape de trecerea de pietoni, dar nici măcar zece centimetri nu am călcat cu roata peste trecerea de pietoni”.











Anda Adam a făcut o schiţă a „incidentului” şi a postat-o pe constul său de Instagram Anda Adam crede că este singura care a fost amendată pentru că a parcat în acea zonă: „Şi, da, am primit o amenda pentru că am stat acolo maxim trei minute, cu maşina lăsată pe avarii. Atât cât am putut să fug pe aceea bucată de trotuar, să o las pe Evelin în faţă cu rucsăcelul, să-i spun şi să mă reîntorc, pentru că nu avem voie să intrăm în şcoală datorită regulilor COVID. Ca atare, nu aveam cum să las maşina acolo prea mult timp, am avut doar zece metri dus, zece metri întors, dar am primit amendă. Cred că din toţi cei pe care i-am văzut eu sunt singura care a primit amendă pentru că a oprit trei minute pe avarii în zona aceea. Nu-i nimic, o să-mi plătesc amenda, greşelile se plătesc, numai că aş vrea să nu mai văd astfel de răutăţi la adresa mea”.

Artista a mai susţinut că va reveni cu explicaţii şi de ce a parcat la mall pe locul cu marcaj pentru persoanele handicap şi a concluzionat că este încă o situaţie „în care mi se pare că lumea este foarte rea”.

