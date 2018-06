Ambasadorul României în Franţa, despre caricatura Simonei Halep: „Am văzut mulţi fracezi care strigau «Allez, Simona»”

Ambasadorul României susţine că francezii nu ar trebui asociaţi cu caricatura din revista de satiră Charlie Hebdo şi că, în realitate, aceştia chiar au susţinut-o pe Simona Halep la Roland Garros. Mai mult, acesta spune că a primit numeroase mesaje de felicitare din parte unor înalte oficialităţi franceze, dar şi din partea unor oameni simpli din Franţa, după victoria obţinută de Halep.

„Am fost la finala de la Roland Garros şi am văzut atmosfera de acolo : mulţi francezi care strigau «Allez, Simona» alături de noi, românii, care o susţineam cu "Hai Simona!" De la câştigarea turneului, am primit zeci de mesaje de la cele mai înalte oficialităţi franceze (mai mulţi consilieri ai preşedintelui Emmanuel Macron, prim-ministrul Edouard Philippe, pe care l-am întâlnit acum câteva zile la o recepţie, miniştri şi reprezentanţi ai ministerelor, colegi ambasadori) pentru victoria Simonei Halep. La fel, toate cunoştinţele din cartier, brutarul, chelnerul de la braseria din colţ, vânzătorul de ziare, casiera de la băcănie – toţi m-au oprit ca să îmi spună că au văzut meciul sau au auzit despre victorie. De asemenea, au fost zeci de articole laudative în presa franceză după performanţa româncei. Niciodată de când sunt ambasador nu am fost atât de felicitat şi nu m-am simţit atât de bine.

Şi, în acelaşi timp, există acea caricatură mică, în pagina a şaptea a unui săptămânal satiric, care a făcut din libertatea sa de expresie, insolenţă şi provocarea sensibilităţilor de orice fel o tradiţie binecunoscută.