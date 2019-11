Actorii care au supravieţuit unor tentative de asasinat, accidente şi boli aparent incurabile. Vedeta care a învins de două ori cancerul

Unii dintre ei au învins, alţii nu, însă povestea lor merge mai departe. Este şi cazul actriţei Christina Applegate.



Diagnosticată cu cancer la sân în urmă cu 11 ani, Christina a ales să facă o dublă mastectomie, deşi cancerul a fost găsit la un singur sân. Din acel moment, ea a optat şi pentru o dietă mai sănătoasă, iar ulterior a fondat organizaţia caritabilă Right Action for Women, care are ca scop detectarea timpurie a cancerului la sân.

Kathy Bates a învins de două ori cancerul

Într-o sutuaţie asemănătoare s-a aflat şi actriţa de Oscar Kathy Bates. În cazul ei, şocul a fost unul dublu. Asta pentru că, într-o primă fază, Kathy a fost diagnosticată cu cancer ovarian. A reuşit să învingă boala, iar specialiştii au anunţat-o, în 2003, că este vindecată complet. Aproape 10 ani mai târziu, a urmat al doilea şoc. Kathy Bates (foto, jos) a fost diagnosticată de această dată cu cancer la sân. La fel ca şi Christina Applegate, a făcut o dublă mastectomie şi a fost salvată de medici.

Şi Tom Green a trecut printr-o experienţă la fel de cumplită. Fostul soţ al lui Drew Barrymore a fost diagnosticat cu cancer testicular în 2000, iar operaţia prin care a trecut a devenit subiectul unui documentar de o oră difuzat de MTV. Deşi a trecut printr-un calvar, actorul a acceptat să le vorbească studenţilor despre experienţa sa. Apoi, a fondat “Tom Green’s Nuts Cancer Fund”, pentru a strânge bani pe care i-a donat pentru cercetarea în domeniul cancerului.

Buscemi şi Clanton au fost înjunghiaţi

Christopher Clanton a fost la un pas de moarte, după ce a fost înjunghiat în piept, scrie Ranker . Actorul cunoscut din serialul HBO „The Wire” a fost înjunghiat în urmă cu 11 ani, într-un club din Baltimore, Maryland. Asta după ce a avut ghinionul să nimerească într-o altercaţie, deşi nu avea nimic în comun cu bătăuşii. Pentru că nu putea să iasă de acolo, Clanton i-a împins pe doi dintre aceştia, iar scandalagiii s-au întors împotriva lui. Aşa a fost Clanton înjunghiat în piept şi în fese. Intervenţia poliţiştilor s-a dovedit salvatoare, iar actorul a fost dus la spital, unde şi-a revenit.

Şi viaţa lui Steve Buscemi a atârnat de un singur fir de păr în 2001, când a fost înjunghiat într-un bar din Washington. Steve Buscemi (foto, jos) şi Vince Vaughn se aflau într-un bar, iar Vaughn a provocat tot scandalul, enervându-i pe patroni. Buscemi a fost cel care a căzut la mijloc. Actorul a încercat să aplaneze situatia şi să-i despartă pe bătăuşi, dar a fost înjunghiat în faţă, gât şi braţ.

Jim Tavare, actorul cunoscut pentru munca sa în The Sketch Show la ITV, care a câştigat un premiu BAFTA, dar şi pentru rolul său din „Harry Potter şi prizonierul din Azkaban”, a suferit un accident cumplit de maşină. Tavare a fost grav rănit: şi-a rupt gâtul, un plămân i-a fost perforat, iar piciorul drept i-a fost fracturat. În plus, s-a ales şi cu 15 coaste rupte.

„Nemuritorul” Tracy Morgan

Mult mai ieftin a scăpat Tracy Morgan, deşi poate cuvântul „ieftin” nu este cel mai potrivit în cazul său. Morgan a fost implicat în această vară, la New York, într-un accident, la numai 800 de metri de dealership-ul de unde tocmai îşi cumpărase un Bugatti pe care plătise două milioane de dolari. Starul din „30 Rock” a scăpat nevătămat după ce bolidul său a fost lovit din lateral de o femeie care conducea o Honda CR-V.

Tracy Morgan este un adevărat supravieţuitor. El a mai fost implicat într-un accident grav în 2014. Atunci, el a suferit un traumatism cranian şi mai multe fracturi osoase în urma acelui accident, petrecut în timp ce se întorcea de la un spectacol de comedie pe care îl susţinuse în Atlantic City.

El se afla atunci alături de alţi actori într-un autocar de lux, care a fost implicat într-un accident în lanţ. Şase automobile au fost distruse în acea coliziune, iar actorul de comedie James McNair,care folosea numele de scenă Jimmy Mack, şi-a pierdut viaţa atunci când autocarul s-a răsturnat pe o autostradă din New Jersey.