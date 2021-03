Aberant: 4.000 de lei amenda pentru un drum ilegal prin pădure, 15.000 - pentru cei care au protestat faţă de acesta

Circa 400 de clujeni au participat, sâmbătă, de la ora 11.00, la un protest faţă de „drumurile ilegale şi investiţiile imobiliare cu iz penal” de la marginea pădurii Hoia.

„Am fost câteva sute de clujeni, vreo 400, care am cerut suspendarea autorizaţiilor de construire pentru ansamblurile imobiliare de lângă pădure, am cerut bariere la drumul amenajat ilegal, am cerut transformarea pădurii în arie naturală pentru a o conserva cât mai bine, deci fără mii de maşini zilnic din viitoare ansambluri care sperăm să nu fie făcute. Sincer, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile când am anunţat evenimentul mă aşteptam să fim sub 100, dar s-au purtat măşti, s-a păstrat distanţa socială, putem fi consideraţi grupuri distincte la plimbare, de aceea o să contest amenda despre care poliţia m-a anunţat că poate fi până în 15.000 de lei. Nu înţeleg cum un proprietar care a permis drumul ilegal prin pădure ia 4.000 de lei amendă, iar eu mai mult, dar voi contesta amenda. Eu aş fi pus mai mulţi administratori la eveniment, haha, să împărţim amenda, dar nu ştiam cum cu noul facebook. Mulţumiri participanţilor că au spus un NU hotărât haosului imobiliar din Cluj”, a postat pe Facebook organizatorul protestului, Adrian Dohotaru.

Ecolog clujean: „Dacă distrugem noi asta acum, am pierdut toate trenurile şi toate opţiunile de a face zona noastră din Cluj verde”

„Dacă distrugem noi asta acum, am pierdut toate trenurile şi toate opţiunile de a face zona noastră din Cluj verde, mai verde, mai sustenabilă”, a susţinut Tibor Hartel, un ecolog clujean, cadru didactic la UBB.

Întrebat ce ar face dacă ar putea decide soarta acestei păduri, Hartel a spus: „Aş forma un consorţiu între universităţile din Cluj, primărie, zona metropolitană clujeană şi şcoli. Cam ăştia sunt pilonii pentru a susţine şi dezvolta potenţialul unei astfel de zone la maxim pentru societate, pentru că printr-un astfel de parteneriat am face un fel de umbrelă protectoare instituţională pentru Hoia”.

„Marşul Haosului Imobiliar”