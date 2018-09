A renunţat la un job la Mercedes pentru a-şi îndeplini visul de a fi antreprenor. „Totul a început ca o joacă, dar am ajuns să mă îndrăgostesc de această activitate”

Absolventă a Facultăţii de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii Babeş Bolyai din Cluj, Erika a luat primul contact cu producătorul german de mobilă Moll încă din 2003. Atunci, ea a reprezentat acest brand la un târg Bife. Un an mai târziu, tânăra a avut ocazia să vizitez fabrica din Germania şi mărturiseşte că a rămas profund impresionată de ceea ce a văzut acolo.

„M-am îndrăgostit iremediabil de acest brand inteligent, o afacere de familie de trei generaţii şi un business german de succes. Un lucru mi-a fost clar: „când voi avea copii, vor avea birouri moll”. Mi-a plăcut foarte mult şi sloganul lor „Creşte împreună cu copilul. Pe vremea respectivă am lucrat doar tangenţial cu acest brand, eu fiind coordinator marketing la o reprezentanţă Mercedes- Benz”, povesteşte Erika.

De la angajat la antreprenor

Cu timpul, lucrurile s-au schimbat. Intrată în concediu de maternitate, Erika a decis într-o primă fază să colaboreze cu această firmă, însă ceea ce părea la început doar o „joacă” a devenit ocupaţia ei de bază. Aşa că, în 2010 a preluat activitatea de agent de vânzări, după care, tânăra care are are şi un master (fără dizertaţie) la SNSPA pe Management şi Comunicare în afaceri şi un Certificat de management de la Open University, certificări pe management de proiect şi antreprenoriat, a decis că a sosit timpul pentru pasul cel mare, înarmată cu experienţa acumulată de-a lungul anilor. Şi aşa a ajuns să preia afacerea, în 2016, şi să o dezvolte.

„După ce am rămas pe maternitate, firma la care lucram mi-a propus să preiau „în joacă” această activitate, doar până urma să mă întorc la jobul meu propriu-zis. Dar „joaca” a devenit tot mai serioasă, aşa că pot să spun că şefii mei de atunci au devenit pentru mine „business angels”, mi-au dat o şansă să duc lucrurile la un alt nivel. Am activat că agent al Moll până în 2016, când am preluat afacerea pe cont propriu (stocuri, import, reprezentare exclusivă a mărcii pe România, dezvoltarea reţelei de distribuţie). A fost un risc şi o şansă, zic eu, o investiţie mare în stocuri, dar care mi-a oferit o mai mare arie de acţiune, flexbilitate şi putere de negociere”, rememorează Erika.

Unde se găsesc produsele Moll

Investiţia iniţială a fost de 20.000 de euro în stocuri de marfă, dar a meritat. Încet, ea şi-a ridicat propria afacere, iar în prezent are în portofoliu un magazin online de mobilă pentru copii mobilamoll.ro şi a dezvoltat o reţea de parteneri în oraşe precum Bucureşti, Cluj şi Timişoara. În plus, produsele comercializare de firma ei pot fi găsite pe emag.ro, tomki.ro sau kinderhaus.ro.

„Lucrurile au decurs natural, astfel că atunci când mi-am înfiinţat propria firmă şi am preluat afacerea nu a fost o problema pentru nemţi să-mi dea exclusivitatea distribuţiei mărcii în România. Este o relaţie solidă clădită în timp, pentru că ei lucrează pe cifre şi nu pe sentimentalisme”

Cele mai vândute produse sunt birourile Joker şi scaunele Maximo, preţul unui set ajungând la 4.400 de lei cu multe surprize, spune Erika.

„Din punct de vedere al calităţii, brandul Moll nu are concurenţă. Sunt produsele ergonomice, de calitate germană, cele mai bune de pe piaţa actuală. Desigur că sunt multe alte produse asemănătoare, însă după ce „testezi” Moll nu mai vrei altceva. Din păcate, preţurile sunt mari pentru piaţa din România, dar aici intervine posibilitatea mea de dealer de a ajută clientul, atât cât îmi permit marjele, cu diverse promoţii sau cu oferte speciale.”

Următorii paşi pentru dezoltarea afacerii au fost trasaţi. „Momentan ne axăm să găsim showroomuri partenere în oraşele mari, iar în paralel pentru a le aduce clienţilor din România produse premium. În principal ne adresăm copiilor de vârstă şcolară. Pe lângă bradul Moll, comercializam şi minunatele ghiozdane ergobag”, a încheiat Erika.