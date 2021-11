A murit Dorli Blaga, fiica marelui poet Lucian Blaga

Dorli Blaga s-a născut la 2 mai 1930, la Berna, Elveţia. După ce îşi face o parte din studiile liceale la Sibiu, apoi la Cluj, urmează cursurile Facultăţii de Fizică din Cluj, apoi din Bucureşti. Din anul 1962 Dorli Blaga vă lucra la Institutul de Documentare Tehnică IDT iar între anii 1967-1972 la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Comisia Plan Sinteză. Din 1972 va reveni la Institut unde devine responsabil al revistei institutului, redactor responsabil pentru publicaţia "Cercetare ştiintifica dezvoltare tehnologică", publicaţie realizata pe baza documentelor UNESCO şi ONU.

Din 1991 lucrează la Senatul României în calitate de expert cu documentaţia privind NATO, iar apoi în calitate de consilier parlamentar la cabinetul Preşedintelui Senatului din acea vreme, Oliviu Gherman. Fiind "delegată" de chiar Lucian Blaga să îi administreze opera, toată activitatea extraprofesională a fost consacrata acestei datorii. În acest mod, Dorli Blaga a efectuat toată munca de recuperare şi valorificare a operei eminentului poet şi filosof.

Cu multă modestie, în CV-ul sau, Dorli Blaga precizează că „nu sunt nici scriitor, nici publicist - eseist nici critic sau istoric literar [dar] meseria pe care am început s-o practic la un an de la moartea tatălui meu mi-a fost foarte utilă.

Senator de onoare al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Având în vedere preocupările constante consacrate punerii în adevărată valoare a operei marelui gânditor roman, Biroul Senatului Universităţii "Lucian Blaga" i-a acordat titlul de Senator de Onoare doamnei Ana-Dorica Bugnariu - Dorli Blaga. „Urmare a strădaniilor celei pe care o sărbătorim, strădanii desfăşurate într-o perioada deosebit de dificilă din punct de vedere politic, Lucian Blaga fiind îndepărtat de conştiinţă publicului, iar opera să poetică şi filosofică înlăturată de regimul vremii , în aprilie 1961 Lucian Blaga îşi vede pregătit pentru semnare contractul pentru un volum de versuri. Au urmat alte şi alte volume apărute din grija doamnei Dorli Blaga”, au arătat reprezentanţii universităţii. „Sunt foarte emoţionată, aşa încât mi-e puţin greu să vorbesc. Vreau să mulţumesc în primul rând Domnului Rector şi Senatului, precum şi Doamnei Prorector, pentru cuvintele frumoase, pentru onoarea pe care mi-au făcut-o. În acelaşi timp vreau să mulţumesc Dlui. Prof. univ. Horst Karl Unterkofler care a predat câţiva ani la Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu şi care a stimulat serios această iniţiativă şi participa la aceasta festivitate, venind special din Austria cu avionul, azi noapte. De asemenea, mulţumesc Domnului prof. univ. Rainer Schubert şi fostului coleg de universitate la Cluj şi Director al Liceului Brukethal, Dl. H. Schmidt, şi desigur Dlui prof. univ. D. Stoicescu. Sunt foarte emoţionată” Dan Negru: „Căutaţi-o pe fiica lui Lucian Blaga! ”

Dan Negru a anunţat pe Facebook moartea lui Dorli Blaga, rememorând un episod în care a cerut colegilor din televiziuni să o invite la o emisiune:

„Am trecut pe aici acum şi mi-am amintit că la Alba Iulia trăieşte fiica unei legende:Dorli Blaga,fiica lui Lucian Blaga. La 91 de ani e perfect lucidă şi poveştile ei despre personalităţile pe care le-a întâlnit sunt extraordinare.

Le-aş propune colegilor mei din televiziuni, acu' când se pregătesc programele de 1 Decembrie, să o ia în seamă pe fiica lui Blaga. Poveştile ei vor aduce aplauze şi onoare televiziunii care le va difuza. Căutaţi-o pe fiica lui Lucian Blaga! "Viaţa e o plimbare spre somn" , zicea tatăl lui Dorli. Faceţi o plimbare la Alba şi arătaţi-o la tv de 1 dec. Cât încă se mai poate! Tatăl ei are o statuie sau o stradă in fiecare oraş românesc..”.