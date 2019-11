Închisoare pe viaţă pentru românul care a ucis o artistă în Anglia. Cum l-a dat de gol fosta soţie şi de ce a fost atât de aspru judecat

El a fost dat în urmărire generală, inclusiv prin Interpol, dar a fost prins abia anul acesta, la Dej, în judeţul Cluj. The Guardian notează că, până când anchetatorii au reuşit să afle cine este autorului crimei, cazul a făcut vâlvă în Marea Britanie. În primii doi ani de la crimă, 10.000 de oameni au fost chestionaţi de către poliţişti, 3.000 de persoane au dat probe ADN şi au fost luate 600 de declaraţii. Mai mult, un tânăr de 22 de ani a fost arestat în 2014, dar a fost ulterior eliberat din lipsă de probe. A fost una din cele mai mari anchete ale poliţiei britanice.

Un ajutor nesperat





Când se părea că acest caz va rămâne nesoluţionat, anchetatorii au primit un ajutor nesperat. Potrivit Daily Mail, fosta soţie a lui Cristian Sabou, Claudia, a descoperit că acesta căuta în permanenţă pe internet detalii despre „omor în Bosham” şi „ciocan”. Atunci, femeia şi-a amintit că văzuse cu ceva timp înainte la bărbatul său exact ciocanul găsit de poliţia britanică şi prezentat drept arma crimei. Speriată, Claudia Sabou a încercat mai întâi să discute cu soţul ei, iar apoi, în octombrie anul trecut, a contactat Poliţia din Marea Britanie.

„I-am arătat telefonul şi l-am întrebat: «Despre ce este vorba?» Era o poză cu un ciocan pe acolo şi l-am întrebat: «Nu este acesta ciocanul pe care l-ai avut în Anglia?» Îl ştiam, îl văzusem acolo. I-am spus atunci şi acolo că vreau să mă despart de el”, a spus soţia lui Sabou, potrivit Daily Mail.

„El a spus: «Nu te despărţi de mine - şi ţine-ţi gura». I-am spus că nu mă voi despărţi de el şi am aşteptat până va pleca să se întoarcă în Anglia”, a adăugat Claudia Sabou, care a povestit că a trimis mai multe e-mailuri pe adresa Poliţiei britanice, iar criminaliştii britanici au venit în România anul acesta, în luna aprilie, pentru a lua probe ADN de pe lucrurile românului. Abia câteva luni mai târziu, în iulie, acesta a fost arestat, într-un apartament din Dej, unde locuia cu noua sa iubită.

Ce s-a întâmplat





Câteva zile mai târziu, a fost extrădat în Marea Britanie, iar procesul a început imediat şi a fost finalizat luni, 11 noiembrie. Potrivit The Guardian, procurorul Philip Bennetts a declarat instanţei că Sabou a intrat în casa femeii, o vilă de 1,6 milioane de lire, cu intenţia de a fura. Asta pentru că el era convins că nu este nimeni acasă. Proprietara casei, Valerie Graves, l-a surprins însă în locuinţă şi a încercat să anunţe Poliţia. Panicat, românul a lovit-o în cap cu un ciocan şi a luat-o la fugă, fără să se mai uite în urmă şi fără să-şi dea seama că lovitura i-a fost fatală victimei.

Românul a pledat vinovat, însă nu a obţinut niciun fel de clemenţă din partea judecătorului Christine Laing. Asta pentru că magistratul a ţinut cont de o serie de circumstanţe agravante. De altfel, în opinia judecătorului, Sabou ar fi putut la fel de bine să fugă fără să-i facă nimic victimei, fiindcă aceasta nu l-ar fi recunoscut oricum: „În loc să fugi pur şi simplu în speranţa că nu poţi fi identificat de o femeie care se trezeşte din somn, ai efectuat acest atac oribil asupra doamnei Graves. Necinstea şi lăcomia ta te-au dus în acea casă. Laşitatea şi lipsa ta de moralitate te-au determinat să o omori pe Valeria Graves”

Drept urmare, verdictul a fost cel mai aspru cu putinţă. Luni, 11 noiembrie, românul a fost condamnat la închisoare pe viaţă, fără posibilitatea de a fi eliberat condiţionat mai repede de 24 de ani.

Un caz devenit celebru în Insulă

Crima petrecută în decembrie 2013 la Bosham, în West Sussex, a fost mediatizată intens în Marea Britanie, cu atât mai mult cu cât ani de zile autorităţile nu au dat de urma criminalului.

Cumnatul victimei spunea la momentul respectiv: „Îi implorăm pe cei care au informaţii să meargă la Poliţie. Cineva trebuie să ştie ceva, îi implorăm să vorbească cu Poliţia”. Mai mult, a ajuns să fie prezentat în cadrul unui show TV de investigaţii intitulat „Crimewatch”, sub denumirea „Unsolved: The Murder of Valerie Graves”.

Tot atunci, autorităţile au anunţat că vor oferi o recompensă de 30.000 de lire sterline oricui poate da informaţii exacte pe baza cărora să fie identificat şi prins autorul crimei. Acum, banii ar trebui, teroretic, să ajungă la fosta soţie a lui Cristian Sabou.

