Începe „cea mai bună ediţie Jazz in the Park de până acum”. Invitat special:   Marcus Miller

Organizatorii se aşteaptă la 90.000 de participanţi în cele 4 zile de festival. FOTO: Jazz in the Park

Prima zi a festivalului îl aduce în faţa iubitorilor de jazz pe Marcus Miller, unul dintre cei mai buni basişti ai momentului, precum şi pe Shai Maestro Trio şi DSM Contemporary Jazz Group. Ghost-Note, Hristo Yotsov: Jazz Cats, Malox, Noya Rao, Iordache, Zimbru, Bogdan Vaida şi Andrei Puiu sunt artiştii care vor urca vineri, 5 iulie, pe scenele din parc.



Sâmbătă, 6 iulie, este ziua în care publicul prezent la festival va avea ocazia să-i asculte pe Tiny Fingers, Chassol, Ron Minis, Festen, Ours Samplus, Kosmic Blues, Maru, Bully, Mr. Goju, UFe, iar duminică, 7 iulie, îi vor întâlni pe Judith Hill, Delvon Lamarr Trio, FrankieZ Experiment & Tereza Catarov, MING, Frakatale, Alaska Snack Time, Pianohooligan, Iorga, Tzuc şi Mitch Alive.



Accesul la concerte este liber, dar publicul are posibilitatea să cumpere bilete neobligatorii, în valoare de 20 de lei/biletul, susţinând astfel Fondul Jazz in the Park. Banii strânşi anul acesta din achiziţionarea biletelor neobligatorii vor merge în sprijinul a trei proiecte culturale: voucherul cultural iniţiat de Centrul Cultural Clujean, Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy şi Drama 5 – Reactor de creaţie şi experiment.



Cea mai bună ediţie Jazz in the Park

„Este, zic eu, cea mai bună ediţie Jazz in the Park de până acum, atât ca lineup, cât şi ca program adiacent concertelor. Ne-am concentrat anul acesta să aducem cât mai multe activităţi care să aibă legătură cu muzica într-un fel sau altul, astfel încât să oferim publicului nostru experienţe complexe şi de neuitat. Jazz in the Park rămâne un festival care aduce Parcul Central în atenţia comunităţii clujene. Ne dorim ca oamenii să vină de cu dimineaţă şi să nu plece până după 12.00 noaptea’’, a declarat Alin Vaida, directorul executiv Jazz in the Park.

Experienţe şi activităţi

În afara concertelor, cei prezenţi la festival se vor bucura de numeroase experienţe şi activităţi puse la dispoziţia lor de către organizatori şi partenerii acestora. Astfel, pasionaţii de muzică vor savura cu siguranţă fiecare minut petrecut la Music Bazaar, târgul din Casino Centrul de Cultură Urbană, unde vor găsi echipamente audio, instrumente şi viniluri. Tot pentru cunoscători, în faţa clădirii Casinoului va exista o cameră specială, izolată fonic, unde se vor putea testa diferite sisteme audio pregătite de Acoustic Density.

Persoanele care vor dori să înveţe să bată la tobe se vor putea înscrie la cursurile ţinute în Drum Campul creat de Yamaha, iar iubitorii de fotografie vor putea participa la concursul foto organizat de Glo. Publicul venit la festival va putea admira instalaţii de artă, expoziţii foto şi de pictură, se va putea da cu tiroliana peste lac, va putea dona cărţi pentru şcoli şi case de bătrâni, se va putea angrena în diferite jocuri de societate sau se va relaxa pur şi simplu în zonele de lounge şi de hamace din parc. Organizatorii nu i-au uitat nici pe cei mici, care au o zonă special dedicată lor, plină de jocuri şi antren.

Vor exista, bineînţeles, şi standuri de la care se vor putea cumpăra cadouri sau materiale promoţionale Jazz in the Park şi nu vor lipsi barurile şi standurile cu mâncare de tot felul. Festivalul păstrează, ca şi până acum, dorinţa de a avea grijă de mediul înconjurător, de aceea la baruri se vor găsi şi anul acesta pahare reutilizabile. Acestea vor fi luate contra unei garanţii de trei lei şi vor putea fi refolosite de mai multe ori. La final de zi sau la final de festival, paharul poate fi luat acasă sau returnat (în acest ultim caz se va primi înapoi contravaloarea lui).

Jam sessions la final

Nopţile Jazz in the Park se vor încheia, la fel ca în orice an, cu sesiuni de jazz improvizat (jam sessions), care vor avea loc anul acesta în Vorbe, barul oficial al festivalului, Colin’s Gastro Pub şi Samsara.

Mai multe informaţii despre ce se va întâmpla în cele patru zile de festival se găsesc în revista oficială a Jazz in the Park, care se va distribui gratuit atât în parc, cât şi în diferite cafenele şi baruri din oraş.

Programul festivalului se poate vedea aici: https://www.jazzinthepark.ro/program/

Festivalul Jazz in the Park este organizat de Fapte, susţinut de Primăria Cluj-Napoca şi cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Consiliul Judeţean Cluj, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe. Jazz in the Park beneficiază de o finanţare în cadrul Sezonului România-Franţa.

