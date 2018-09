Ziua Curăţeniei Naţionale, anulată în 6 localităţi afectate de pesta porcină

"Ca urmare a confirmării focarelor de pestă porcină din partea Prefecturilor respective în 3 judeţe din România, echipa Let's Do It, Romania! a luat următoarele măsuri de protecţie pentru Ziua de Curăţenie Naţională de pe 15 septembrie: în judeţul Ialomiţa, acţiunea Let's Do It, Romania! de pe 15 septembrie a fost anulată; în judeţul Călăraşi, Ziua de Curăţenie Naţională Let's Do It, Romania! din Călăraşi nu se va desfăşura în Borcea, Perişoru, Constantin Brâncoveanu, Călăraşii Vechi, Ştefan cel Mare, Unirea. Acţiunea se va desfăşura numai în anumite localităţi din judeţ.

România va organiza sâmbătă o Zi de Curăţenie Naţională pentru a şasea oară, după cele cinci acţiuni de succes desfăşurate începând cu anul 2010. Let's Do It, România! este cea mai mare mişcare socială din România, până acum peste 1,4 milioane de voluntari participând la evenimente şi curăţând 18.000 de tone de deşeuri.