Ziua copilului #eu sunt de IMPACT, sărbătorită altfel la Colegiul Economic. Profesor: Ne dezvoltăm abilităţile de gândire critică, ne îmbunătăţim memoria

Tineri din toată România, elevi de şcoală gimnazială şi liceu, au sărbătorit ziua copilului altfel, în cadrul Zilei Naţionale #eusuntdeIMPACT, iniţiată de Fundaţia Noi Orizonturi la nivel naţional. Astfel, în 19 judeţe tinerii din cluburile IMPACT (https://www.noi-orizonturi.ro/tineri/cluburile-impact/) au implementat la unison acţiuni civice pentru membrii comunităţii lor.Această zi nu este doar despre ziua copilului, ci mai degrabă este despre implicarea fiecărui copil în comunitate şi în cele mai importante provocări ale planetei. Prin campania naţională #eusuntdeIMPACT, copilul este cel care dă, nu este cel care primeşte. Dăm glas tinerilor spre a spune povestea mai departe şi a arăta că acţiunile lor schimbă pas cu pas ţara într-un loc mai bun.

Citim împreună!

“Am pornit de la ideea de a realiza împreună cu cei mici o ”întâlnire” în parc, unde să citim împreună cu aceştia cărţi de poveşti şi de cultură generală; am continuat apoi să ne jucăm jocurile copilăriei, precum: ”raţele şi vânătorii”, ”măgarul între oi”, ”elesticul”, ”vânătoarea de comori” şi bineînţeles, în tot acest timp, copiii au fost pictaţi pe faţă, la cerere de voluntarele noastre talentate. Activităţile noastre s-au desfăşurat în Parcul Central din Călăraşi, la Foişor şi pe platoul din faţa acestuia începând cu ora 10.00. şi până în jurul orei 12.00.

Motivul implicării noastre în acestă campanie a fost acela că ne dorim să atragem tot mai mulţi copii şi tineri către arta cititului şi a conversaţiei, întrucât s-a constatat că dacă citim minimum 20 de minute în pe zi, ne îmbunătăţim memoria, ne dezvoltăm creativitatea şi ne creşte nivelul de concentrare a atenţiei, şi implicit ne dezvoltăm abilităţile de gândire critică”, a explicat Mădălina Anghel, professor la Colegiul Economic din Călăraşi.

Clubul IMPACT ”Deschide-ţi inima” din cadrul Colegiului Economic Călăraşi face parte din reţeaua naţională de Cluburi IMPACT a Fundaţiei Noi Orizonturi.

La nivel naţional şi international peste 150 de cluburi IMPACT fac parte din reţeaua naţională, în timp ce peste 500 de cluburi sunt deschise în 24 de ţări din Europa, America, Asia sau Africa.

Tinerii şi profesorii din cadrul cluburilor se întâlnesc săptămânal pentru a dezvolta proiecte în folosul comunităţii. Printre abilităţile dezvoltate se numără antreprenoriatul, gândirea critică, valori proprii, iar învăţarea este interactivă şi conectată la realitate.

Despre Fundaţia Noi Orizonturi

De 18 ani Fundaţia Noi Orizonturi oferă educatorilor instrumente prin care pot împuternici tinerii să conducă şi să producă schimbări pozitive în comunităţile lor. Fundaţia lucrează cu cadre didactice, directori de şcoli şi voluntari să transforme educaţia din România, să susţină organizaţii din alte 24 de ţări şi să ofere programe de dezvoltare a competenţelor şi a caracterului. Fundaţia Noi Orizonturi aduce o perspectivă nouă şcolilor - ca spaţiu al colaborării între diferiţi membri ai comunităţii pentru a răspunde mai bine nevoilor copiilor. Pentru mai multe detalii: https://www.noi-orizonturi.ro/

Ziua Naţională IMPACT face parte din proiectul „Vocea mea contează! Tinerii- liderii schimbării în Agenda 2030” implementat de Fundaţia Noi Orizonturi şi finanţat prin proiectul “Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021, co-finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de organizaţia Fingo din Finlanda, în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare - FOND (România), platforma CROSOL (Croaţia) şi Confederaţia Europeană de ONG-uri pentru dezvoltare - CONCORD.

