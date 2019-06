Zeci de gospodării, inundate la Olteniţa. Pompierii au intervenit toată noaptea pentru evacuarea apei

Fenomenele meteorologice şi hidrologice au produs efecte în 55 localităţi din 15 judeţe (AG, BN, BZ, CL, CJ, HD, GL, GR, IL, IS, IF, MM, MS, NT şi PH), situaţia cea mai gravă fiind în judeţul Prahova.

În total, la nivelul celor 15 judeţe au fost afectate 559 case, 42 anexe gospodăreşti, 56 beciuri/subsoluri, 142 curţi, 3 clădiri aparţinând unor instituţii publice şi 7 autovehicule.

Măsuri dispuse pentru gestionarea efectelor

În data de 31 mai a.c., la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Naţional de Conducere Integrată a fost completat cu grupa operativă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

De asemenea, au fost convocate Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul a 23 judeţe (AB, AG, BC, BR, BZ, CL, CS, CT, CV, DB, GJ, GL, GR, HD, IF, IL, MH, MM, PH, TL, VL, VN şi VS), dar şi Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Au fost activate grupele operative la nivelul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din 25 judeţe (AB, AG, BC, BN, BR, BV, BZ, CL, CS, CT, CV, DB, GJ, GL, GR, HD, HR, IL, MH, PH, SB, TL, VL, VN şi VS) şi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

Au fost transmise mesaje de avertizare pentru populaţie prin sistemul RO-ALERT la nivelul judeţelor Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Tulcea.

Încă de ieri, la nivelul ISU Prahova a fost crescută capacitatea operaţională la Nivel IV – Alertă Roşie, iar pentru trei subunităţi ale ISU Argeş la Nivelul II – Alertă Albastră. La nivelul MAI pentru judeţele aflate sub avertizare/atenţionare sunt în serviciu operativ peste 7.200 de pompieri, poliţişti şi jandarmi şi sunt disponibile 3.425 mijloace tehnice. În prezent, sunt în desfăşurare intervenţii în 10 judeţe (AG, CL, CJ, HD, GL, GR, IL, IF, MS şi PH).

Situaţia prognozelor meteorologice şi hidrologice în prezent

La acest moment, fenomenele meteorologice şi hidrologice s-au redus ca intensitate şi situaţia tinde să se normalizeze.

Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru nord-vestul, estul ţării şi pentru zonele de munte, valabil de astăzi, ora 10.00 până în data de 2 iunie ora 06.00 şi un cod portocaliu de ploi abundente pentru judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi, valabil în acelaşi interval orar.

Rămâne în vigoare până la ora 16.00 codul GALBEN emis de hidrologi pentru scurgeri importante pe versanţi, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale pentru râuri din 41 judeţe (AB, AG, AR, BC, BH, BN, BR, BT, BV, BZ, CJ, CL, CS, CT, CV, DB, DJ, GJ, GL, GR, HD, HR, IL, IS, IF, MH, MM, MS, NT, OT, PH, SB, SJ, SM, SV, TR, TM, TL, VL, VN şi VS).

