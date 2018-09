Voluntariat. Peste 2.200 de persoane din Bărăgan, la Ziua Curăţeniei Naţionale

Evenimentul organizat în România face parte din campania World Cleanup Day, ce va avea loc în aceeaşi zi la nivel mondial şi în cadrul căreia sunt aşteptaţi să ia parte 380 milioane de oameni din 150 de ţări, adică 5% din populaţia globală.

„Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 şi până în prezent, „Let’s Do It, Romania!” a reuşit să aducă peste 1,4 milioane de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 170.000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică.

Pentru ediţia din acest an, organizatorii se bazează pe o reţea de 200 de voluntari din 41 de judeţe, care vor promova şi convinge oamenii să participe la marea ecologizare. Pe lângă voluntari, s-au implicat deja numeroase autorităţi locale şi instituţii, dar şi 11 autorităţi centrale, 50 de companii, 56 de ONG-uri, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerul Sănătăţii.