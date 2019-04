VIDEO Povestea celui mai puternic român. Radu Valahu, uriaşul cu suflet de copil, alintat de soţie „Şoricelul“

A tras după el avioane, vapoare, vagoane, o basculantă plină cu zăpadă la minus 25 de grade, un TIR de peste 20 de tone, a sărit de pe o trambulină făcând salt pe spate de la 7,5 metri, cu artificii în mână, şi a aterizat perfect în picioare. Înotând a reuşit să tragă două vapoare, dar a făcut şi skandenberg la şapte metri sub apă. La un moment dat, era recunoscut drept românul cu cea mai mare circumferinţă a braţului, de 58 de centimetri, calitatea care i-a adus şi porecla „Braţ de fier“.

Radu Valahu instructor de culturism şi fitness şi multiplu campion naţional la skandenberg. Are 43 de ani, 150 de kilograme şi 1,88 m înălţime. Cu alura impozantă, la prima vedere îţi poate da fiori. În realitate, Radu este un „uriaş“ sensibil, prietenos şi cu suflet de copil. În timpul liber scrie poezii şi epigrame, iar soţia, o minionă de doar 48 de kilograme, îl alintă „Şoricelul“.

Primul român care a tras un avion FOTO sport.ro

Mesaj pentru copii

El face un apel către tineri şi copii, în general, să facă sport, să renunţe la tablete şi jocurile la calculator, pentru a se dezvolta armonios, atât fizic, cât şi psihic. „Mişcarea înseamnă sănătate, aşa cum a spus Pierre de Coubertin. Eu am încercat întotdeauna să popularizez sportul în rândul copiilor. Orice sport este binevenit: înot, skandenberg, după vârstă de 14 ani, karate. Avem o mare problemă în prezent, alimentaţia nesănătoasă şi sedentarismul, care duc, din păcate, la moarte. Trebuie încurajaţi copiii să facă multă mişcare. Eu am făcut de toate: canotaj, am început la 11 ani, lupte, box, haltere. Important e să ai şi calităţi genetice, dar contează foarte mult voinţa. Ceea ce nu te omoară te face mai puternic, îmi place vorba asta“, mai spune Radu. Din anul 2015 şi până în prezent, a obţinut diverse titulri naţionale, dar şi internaţionale, fiind premiat cu nenumărate diplome de excelenţă şi trofee pentru contribuţia sa la promovarea sportului în rândul tinerilor.