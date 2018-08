Uite Barza 2018. Comuna Grădiştea, în topul localităţilor cu cele mai multe cuiburi din ţară

Mai mult de 9.000 de români au numărat berzele la cuib în cei doi ani de existenţă a aplicaţiei Uite Barza. În acest an au fost recenzate circa 3.000 de cuiburi, din care 1.676 sunt cuiburi nou-descoperite cu ajutorul aplicaţiei. Comuna Murighiol din Tulcea are cele mai multe cuiburi de barză documentate în acest an – 68, informează Societatea Ornitologică Română.

Numărătoarea din 2018 a avut loc în perioada 25 iunie-31 iulie şi a contabilizat 3.000 de cuiburi de barză albă în toată ţara, dintre care 1.676 sunt cuiburi noi, care nu mai existau în nicio bază de date. Cele mai surprinzătoare semnalări au fost cele două cuiburi de barză care se regăsesc în Bucureşti, primele de acest gen de până acum.

Top judeţe cu cele mai multe cuiburi recenzate în 2018

1. Judeţul Tulcea – 327 de cuiburi

2. Judeţul Suceava – 293 de cuiburi

3. Judeţul Harghita – 255 de cuiburi

4. Judeţul Călăraşi - 186 de cuiburi

5. Judeţul Covasna – 183 de cuiburi

În top 10, urmează judeţele Iaşi, Constanţa, Botoşani, Brăila şi Bihor.

Top localităţi cu cele mai multe cuiburi în 2018

1. Murighiol (Tulcea) – 68 de cuiburi

2. Sânsimion (Harghita) – 61 de cuiburi

3. Aiţa Mare (Covasna) – 58 de cuiburi

4. Siculeni (Harghita) – 52 de cuiburi

5. Grădiştea (Călăraşi) – 41 de cuiburi

Top 10 este completat de localităţile Baraolt (Covasna), Sâncrăieni (Harghita), Vicovu de Sus (Suceava), Berteştii de Sus (Brăila), Cornu Luncii (Suceava).

O medie de 2,58 pui la cuib

Pe harta aplicaţiei se observă foarte uşor că berzele albe cuibăresc în toată ţara, mai puţin în zonele muntoase. Cele mai multe cuiburi de barză albă se află pe stâlpi ai reţelelor de electricitate (1.946 de cuiburi), dar există berze care au ales să cuibărească şi pe case, bazine de apă şi... indicatoare de limită de judeţ, aşa cum este în judeţul Alba.

În cele 3.000 de cuiburi recenzate în 2018 au fost număraţi şi puii. Există un total de 5.311 pui număraţi, rezultând o medie de 2,58 pui la un cuib. Cel mai mare număr de pui număraţi într-un cuib de barză a fost şase, la nu mai puţin de opt cuiburi din localităţi diferite.

Risc de electrocutare şi incendiu

Faptul că berzele albe aleg să cuibărească pe stâlpi ridică şi o serie de riscuri, cum ar fi riscul de electrocutare a păsărilor sau de incendiu al cuiburilor, ceea ce poate provoca şi pene de curent. Situaţiile unde cuiburile pun în pericol reţeaua electrică sunt descoperite cu ajutorul aplicaţiei şi apoi trimise către distribuitorii de energie electrică, pentru a putea lua măsuri care să împiedice mortalitatea la berze şi să prevină penele de curent.

Soluţiile sunt supraînălţarea cuiburilor existente, cu ajutorul suporţilor metalici, izolarea liniilor şi amplasarea de balize pentru a evita coliziunea păsărilor cu liniile electrice. Din 2010 şi până în prezent, companiile de distribuţie ale Enel în România au instalat pe stâlpii de electricitate aproape 700 de suporturi pentru cuiburile de barză şi peste 4.000 de teci electroizolante, pentru protejarea păsărilor şi reducerea întreruperilor cauzate de acestea.