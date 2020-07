Trafic blocat pe Autostrada Soarelui din cauza reparaţiilor. Unde se lucrează

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române ia anunţat că miercuri, 1 iulie, se execută lucrări de reparaţii la partea carosabilă pe autostrada A2 Bucureşti – Constanţa, pe sensul către litoral, pe următoarele tronsoane rutiere; Km. 170+800, Com. Peştera, jud. Constanţa; Km. 179+100, Com. Peştera, jud. Constanţa; Km. 187+300, Com. Ciocârlia, jud. Constanţa. Se va restricţiona banda 2, între orele 10.00 - 14.00.

De asemenea, tot pe A2 Bucureşti – Constanţa, între km. 144 şi 143(loc. Fetesti, jud. Ialomiţa) se execută lucrări de asfaltare, pe sesnul către Capitală. Din această cauză vor fi restricţionate banda 1 şi banda de urgenţă. Semnalizarile şi restricţiile vor rămâne şi peste noapte. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte semnificaţia semnalizării instituite temporar, circulând cu viteza adaptată condiţiilor de trafic şi de drum.

